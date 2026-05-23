Cum și-a împlinit, la 90 de ani, visul pe care comunismul i l-a furat în tinerețe

În timp ce mulți oameni de vârsta ei aleg liniștea și rutina pensiei, Amalia-Susana Tușa își trăiește unul dintre cele mai mari visuri chiar la 90 de ani. Este cea mai vârstnică studentă din România și merge zilnic la facultate cu aceeași emoție și curiozitate ca de lângă ea. S-a înscris la 87 de ani, hotărâtă să recupereze timpul pe care viața și regimul comunist i l-au furat în tinerețe. Atunci, își dorea să studieze Dreptul, însă totul s-a schimbat după ce tatăl său a fost arestat.

Ani mai târziu, destinul i-a oferit o nouă șansă. „De la le-au rămas 3 locuri la buget și m-au întrebat dacă nu vreau să vin. Cum să nu, că asta a fost visul meu întotdeauna”, a povestit ea pentru Digi24. De atunci, nu lipsește aproape niciodată de la cursuri și spune că viața de student îi aduce o bucurie aparte. „E și foarte palpitant să fii cu 90 de colegi care sunt la 20-25 de ani. Au crezut că sunt bunica cuiva. Nu, dragă, că sunt colega voastră”, a spus aceasta.

Colegii o admiră și spun că a devenit un exemplu pentru toți. O studentă a mărturisit că femeia le ridică mereu moralul când sunt sau supărați. De asemenea, un alt coleg o descris-o drept „o bucurie” și „un model” datorită implicării și devotamentului ei impresionant.

Deși are 90 de ani, tratează facultatea cu o seriozitate incredibilă și recunoaște că notele au contat mereu foarte mult pentru ea. „Întotdeauna am plâns pentru note. În anul 1 am terminat cu 9,17 media, în anul 2 cu 8,65 pentru că am avut o divergență cu un profesor și mi-a dat un 5”, a precizat ea.

De ce nu vrea femeia să se oprească nici după licență

Amalia-Susana Tușa privește deja spre următorul pas al parcursului său academic. Cea mai vârstnică studentă din țară se pregătește să își susțină lucrarea de licență, după ce a demonstrat că ambiția și dorința de a învăța nu țin cont de vârstă. Povestea ei a impresionat întreaga comunitate academică din Cluj-Napoca. Profesorii spun că energia și determinarea ei sunt cu adevărat remarcabile.

Teofil Tia, decanul , a transmis că momentul absolvirii are o semnificație aparte pentru toți cei care o cunosc. „Făceam calculul, ziceam va fi licențiată la 90 de ani, o vârstă robustă, lucruri frumoase și de impact. Și ne-a bucurat foarte mult. Apoi am știut că ține într-adevăr de firea dânsei”, a mărturisit aceasta pentru sursa menționată.

Însă Amalia nu se gândește să se oprească aici. După licență, ia deja în calcul să continue studiile și să se înscrie la masterat, semn că setea ei de cunoaștere este mai puternică decât orice obstacol. Cu un optimism molipsitor, transmite și un mesaj care rezumă perfect felul în care și-a trăit viața: „Să trăiești viața că-i frumoasă și depinde de noi cum o facem.”