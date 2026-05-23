Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației

Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației

Ana Beatrice
23 mai 2026, 17:36
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Ce prevede noul proiect de lege
  2. Cum ar urma să fie aplicată interdicția telefoanelor în școli
  3. De ce avertizează psihologii asupra folosirii telefoanelor în pauze
  4. Cât de afectată este generația elevilor dependenți de telefon
Elevii ar putea rămâne fără telefoane mobile pe toată durata programului școlar. Interdicția s-ar aplica inclusiv în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus la Camera Deputaților, care propune modificarea Legii învățământului preuniversitar.

Ce prevede noul proiect de lege

Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune reguli mai dure în școli. Printre măsuri se numără și interzicerea telefoanelor mobile pe întreaga durată a cursurilor, inclusiv în pauze și în timpul activităților organizate în afara unităților de învățământ.

Documentul prevede și obligativitatea ca dispozitivele electronice să fie depozitate în spații special amenajate pe perioada prezenței elevilor la școală. În cazul încălcării regulilor, telefoanele ar putea fi confiscate temporar și predate părinților sau elevilor, conform regulamentului intern, notează Edupedu.ro.

Proiectul mai include consiliere psihologică obligatorie pentru elevii aflați în situații de risc, extinderea monitorizării audio-video în școli și obligația părinților de a sesiza orice faptă de violență petrecută în incinta unităților de învățământ.

Inițiatorii susțin că actuala lege „nu oferă cadrul normativ necesar” pentru sprijinirea elevilor vulnerabili și avertizează că folosirea necontrolată a telefoanelor „alimentează fenomenul de cyber-bullying”, afectează interacțiunea socială sănătoasă și distrage atenția elevilor de la procesul educațional.

Cum ar urma să fie aplicată interdicția telefoanelor în școli

Interzicerea telefoanelor mobile în școli ar urma să fie introdusă prin modificarea articolului 106 din Legea învățământului preuniversitar. Potrivit proiectului, elevii nu vor mai putea folosi telefoanele sau alte echipamente de comunicații electronice pe toată durata cursurilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Interdicția s-ar aplica inclusiv în timpul activităților educaționale desfășurate în afara școlii.

Proiectul prevede și obligativitatea depozitării dispozitivelor electronice în spații special amenajate, pe întreaga perioadă în care elevii se află în unitatea de învățământ. Există însă două excepții de la această regulă. Dispozitivele vor putea fi folosite în scop educativ. De asemenea, utilizarea acestora va fi permisă în zone autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii.

În cazul nerespectării regulilor, telefoanele ar putea fi confiscate temporar de personalul unității de învățământ. Ulterior, dispozitivele ar urma să fie predate părinților, tutorilor legali sau elevilor, conform regulamentului intern.

De ce avertizează psihologii asupra folosirii telefoanelor în pauze

