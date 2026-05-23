Interzicerea telefoanelor mobile în școli ar urma să fie introdusă prin modificarea articolului 106 din Legea . Potrivit proiectului, elevii nu vor mai putea folosi telefoanele sau alte echipamente de comunicații electronice pe toată durata cursurilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Interdicția s-ar aplica inclusiv în timpul activităților educaționale desfășurate în afara școlii.

Proiectul prevede și obligativitatea depozitării dispozitivelor electronice în spații special amenajate, pe întreaga perioadă în care elevii se află în unitatea de învățământ. Există însă două excepții de la această regulă. Dispozitivele vor putea fi folosite în scop educativ. De asemenea, utilizarea acestora va fi permisă în zone autorizate explicit prin regulamentul intern al școlii.

În cazul nerespectării regulilor, telefoanele ar putea fi confiscate temporar de personalul unității de învățământ. Ulterior, dispozitivele ar urma să fie predate părinților, tutorilor legali sau elevilor, conform regulamentului intern.

Folosirea în timpul pauzelor dintre ore poate avea efecte serioase asupra elevilor, avertizează psihoterapeutul Domnica Petrovai. Într-un interviu acordat Edupedu.ro, aceasta susține că momentele de pauză ar trebui să îi ajute pe copii să se reconecteze cu ei înșiși și cu cei din jur. Potrivit specialistei, elevii nu ar trebui să se refugieze în social media și consum digital în timpul acestor momente de relaxare. „Pauza este o tranziție: am nevoie să stau, să mă mișc, să reflectez, să simt, nu să-mi distrag atenția de la ce mi se întâmplă”, a explicat Domnica Petrovai.

„Apropo de sevraj, copiii stau în oră și așteaptă pauza când pot deschide din nou telefonul cu care își hrănesc dependența, adică nu stau atenți la oră. Iar în pauză este foarte importantă interacțiunea cu ceilalți copii. Este o nevoie de atașament a copiilor. Sigur că ei folosesc telefonul ca o formă de reglaj ușor, accesibil, fără efort, pentru că în relații sunt riscuri relaționale: risc de respingere, risc de disconfort. Faptul că nu mai au momentele de a trăi aceste riscuri, le evită cu totul, îi face incapabili să relaționeze. Deci cu atât mai mult în pauză, după ore, momentele de relaxare și momentele de odihnă trebuie să fie momente de reconectare, nu de deconectare atât de nesănătoasă”, a mai precizat psihoterapeutul.

Cât de afectată este generația elevilor dependenți de telefon

Tot mai mulți elevi ajung să manifeste semne de dependență de telefon și mediul virtual. Potrivit celei mai recente evaluări realizate de , aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu din România trec prin stări de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefoane în timpul orelor.

Specialiștii spun că lipsa accesului la telefon poate provoca neliniște, irascibilitate și dificultăți de concentrare în timpul cursurilor. OMS avertizează că acest comportament problematic este asociat direct cu probleme de școlarizare și afectează procesul de învățare al elevilor.