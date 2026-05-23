Madridul fierbe! Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă și cer demisia premierului spaniol Pedro Sanchez. Protestele au izbucnit pe fondul scandalurilor de corupție care zguduie Guvernul spaniol.
Manifestația a degenerat după ce un grup de protestatari a încercat să forțeze barierele din jurul reședinței oficiale a lui Sanchez. Cel puțin șapte polițiști au fost răniți în timpul incidentelor, informează Reuters.
Tensiunile au explodat la Madrid, după ce poliția a reținut mai multe persoane mascate. Grupul se îndrepta spre Palatul Moncloa, reședința oficială unde Pedro Sanchez locuiește alături de familie.
Trei oameni au fost arestați, potrivit autorităților spaniole. În timpul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de Societatea Civilă Spaniolă, protestatarii au fluturat steaguri naționale și au afișat pancarte cu mesaje dure precum „Demisia mafiei socialiste”.
La manifestație au participat inclusiv lideri ai Partidului Popular și ai formațiunii de extremă dreapta Vox. Presiunea asupra Guvernului spaniol a crescut și mai mult după anunțul făcut de un tribunal din Spania. Fostul premier socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero este anchetat pentru presupusa implicare într-o rețea de trafic de influență și spălare de bani.
Fostul premier socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Pedro Sanchez, a respins acuzațiile care îl vizează. În același timp, presiunea asupra actualului lider de la Madrid continuă să crească. În aprilie 2024, Sanchez a luat în calcul chiar demisia, după ce justiția a deschis o anchetă privind activitatea soției sale, Begona Gomez.
Premierul și-a apărat public familia și a susținut că investigațiile sunt motivate politic și alimentate de grupări de extremă dreapta. Begona Gomez neagă toate acuzațiile, iar luna trecută un procuror spaniol a cerut închiderea dosarului. Între timp, protestele din Madrid au adunat mulțimi impresionante. Organizatorii susțin că în stradă au ieșit aproximativ 80.000 de oameni, în timp ce autoritățile vorbesc despre circa 40.000 de participanți.