Furia din stradă amenință puterea de la Madrid

Tensiunile au explodat la Madrid, după ce poliția a reținut mai multe persoane mascate. Grupul se îndrepta spre Palatul Moncloa, reședința oficială unde Pedro Sanchez locuiește alături de familie.

Trei oameni au fost arestați, potrivit autorităților spaniole. În timpul „Marșului pentru Demnitate”, organizat de Societatea Civilă Spaniolă, protestatarii au fluturat steaguri naționale și au afișat pancarte cu mesaje dure precum „Demisia mafiei socialiste”.

La manifestație au participat inclusiv lideri ai Partidului Popular și ai formațiunii de extremă dreapta Vox. Presiunea asupra Guvernului spaniol a crescut și mai mult după anunțul făcut de un tribunal din Spania. Fostul premier socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero este anchetat pentru presupusa implicare într-o rețea de trafic de influență și spălare de bani.

Scandalurile din jurul lui Sanchez se adâncesc