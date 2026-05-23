Un incident neobișnuit a pus în alertă autoritățile din Letonia, după ce o dronă s-a prăbușit în lacul Dridzas și a explodat la contactul cu apa.

Nu au fost raportate victime, însă poliția, pompierii, salvatorii și armata au fost mobilizați pentru verificarea zonei, în timp ce localnicii au fost sfătuiți să nu se apropie de locul incidentului.

Localnicii au alertat poliția după explozia produsă de dronă în Letonia

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:00, în lacul Dridzas, aflat în parohia Kumbuli, din municipiul Krāslava.

Potrivit , care citează presa letonă, localnicii au fost cei care au anunțat poliția după ce au văzut aparatul fără pilot căzând în apă.

La impact, drona a detonat, însă autoritățile au transmis că nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii ajunși la fața locului au găsit fragmente care ar putea proveni de la aparatul prăbușit.

„Sâmbătă, 23 mai, în jurul orei 8:00, Poliția de Stat a primit informații de la locuitori despre căderea unui vehicul aerian fără pilot în lacul Dridzas, unde acesta a detonat la contactul cu apa”, au transmis autoritățile letone, potrivit .

Poliția, pompierii și armata verifică zona

Pentru că lacul are o suprafață mare, autoritățile au trimis forțe suplimentare. La fața locului intervin polițiști, echipe cu drone, salvatori cu bărci din cadrul Serviciului de Stat pentru Pompieri și Salvare, dar și membri ai Forțelor Armate Naționale ale Letoniei.

Localnicii au fost îndemnați să evite zona și să anunțe imediat poliția dacă observă posibile resturi ale dronei.

Drona prăbușită devine un incident de securitate verificat cu atenție, chiar dacă armata letonă susține că sistemele sale de monitorizare nu au detectat intrarea vreunei drone în spațiul aerian al țării.

Nu au fost pornite sirenele de alertă

Forțele armate letone au transmis agenției LETA că senzorii nu au înregistrat pătrunderea unei drone pe teritoriul . Din acest motiv, nu au fost activate și nu a fost trimis un mesaj de avertizare prin sistemul de difuzare către populație.

Premierul interimar Evika Siliņa a anunțat că se află în contact cu instituțiile responsabile și că așteaptă informații detaliate despre circumstanțele incidentului și pașii următori.

Autoritățile locale din Krāslava au precizat că situația este sub control și că, deocamdată, nu a fost nevoie de sprijin municipal. Totuși, reprezentanții administrației au primit fotografii care ar arăta pești morți în lac după explozie.