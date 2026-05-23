Acasa » Știri Locale » (VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 14:28
Sursă foto: Facebook / Departamentul pentru Situații de Urgență
Cuprins
  1. Un transformator a fost cuprins de flăcări la CET Vest
  2. Un mesaj RO-Alert a fost emis pe o rază de 3 kilometri
  3. Incendiul a fost localizat, nu sunt victime

Un incendiu a izbucnit la un transformator din incinta CET Vest, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii ISU București-Ilfov au intervenit cu mai multe autospeciale, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pe o rază de aproximativ 3.000 de metri, din cauza degajărilor mari de fum.

Un transformator a fost cuprins de flăcări la CET Vest

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator aflat în incinta CET Vest. Potrivit DSU, citat de Agerpres, incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, motiv pentru care populația din zonă a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

„În urmă cu scurt timp, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timișoara, Sector 6, București”, a transmis DSU, potrivit Agerpres.

Un mesaj RO-Alert a fost emis pe o rază de 3 kilometri

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației din jurul focarului. Avertizarea a vizat o rază de aproximativ 3.000 de metri, având în vedere fumul degajat în urma incendiului.

Reprezentanții obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică, iar pompierii au realizat dispozitivul de intervenție pentru a acționa în siguranță.

Incendiu la CET Vest este intervenția majoră a zilei în Capitală, iar pompierii au lucrat pentru localizarea focului și răcirea transformatorului. În urma incendiului de la CET Vest, a fost afectată și o hală aflată în imediata apropiere.

Incendiul a fost localizat, nu sunt victime

Potrivit actualizărilor transmise de ISU B-IF, incendiul a fost localizat, iar echipajele continuă operațiunile de răcire și lichidare. Nu au fost raportate victime.

Transformatorul afectat se află în apropierea celor implicate într-un alt incendiu produs pe 20 aprilie, conform informațiilor comunicate de autorități.

„Incendiul este localizat, se lucrează în continuare la răcire și lichidarea incendiului”, a transmis ISU B-IF, potrivit DSU.

