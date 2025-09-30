Somații pentru mii de jandarmi din Capitală. Aceștia trebuie să restituie o parte din măririle de salarii primite în primăvara anului trecut. În schimb, alte câteva sute de jandarmi vor lua retroactiv bani în plus.

Care e rațiunea acestor somații pentru mii de jandarmi

Un număr de 2.857 de jandarmi din București, ofițeri și subofițeri deopotrivă, au primit acasă înștiințări că vor trebui să restituie o parte din măririle de primite în primăvara anului trecut. Cei care nu se vor conforma vor fi dați în judecată, se arată în somație.

În martie 2024, jandarmii și întreg personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au primit o majorare salarială de până la 30%. La vremea respectivă, printr-o Ordonanță și cu acceptul CSAT, Guvernul a dat măririle de salarii de teama demisiilor din sistem, dar și pentru a-i fideliza pe subofițeri și ofițeri.

Problema este că structura care s-a ocupat de acest proces a calculat greșit procentele de majorare. Așa se face că acești jandarmi au primit în plus, în medie, 1.200 de lei. Ei trebuie de acum să dea înapoi sumele încasate necuvenit.

În schimb, alți circa 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în plus. E vorba de cam 480 de lei în medie. Ei au fost dezavantajați de aceeași eroare de calcul.

„Cadrul militar care a condus structura cu atribuții în acordarea acestui drept și care se face responsabil pentru eroarea în cauză a fost mutat pe o altă funcție”, a declarat Alexandru Iacob, de la Jandarmeria Capitalei, pentru

Cum au reacționat jandarmii când au primit somațiile

Printre cei somați să dea banii înapoi se numără și unii jandarmi trecuți în rezervă între timp.

Cei mai mulți dintre jandarmii încă activi s-au conformat pentru a nu fi dați în judecată.

În schimb, cei pensionați spun că decizia de restituire e nelegală și sunt pregătiți să înfrunte Jandarmeria Capitalei în instanțele de judecată.