Mircea Fechet: Primele de pensionare se dau din 1992. Le consider niște prime nerușinate și ar trebui oprite. Primul pas, modificarea statului personalului silvic (VIDEO)

Ministrul Mediului, , a discutat în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre , afirmând că, potrivit unor informații pe care le are, acestea sunt acordate din anul 1992. De asemenea, ministrul a mai precizat că sumele acordate au fost semnificative, ajungând până la aproape 100.000 euro pentru unii angajați.

El consideră aceste prime ca fiind „nerușinate” și a subliniat că ar trebui oprite. De asemenea, a menționat că, pentru a rezolva problema, este necesară modificarea statutului personalului silvic, ceea ce implică modificarea legislației primare. Fechet a solicitat elaborarea unui text de lege care să fie aprobat prin ordonanță de urgență.

„În jur de 1200 de oameni au primit aceste sume de bani”

Fechet a fost întrebat cum de a descoperit tocmai acum aceste nereguli, dar fiind că se află în funcția de ministru al Mediului de un an și jumătate.

“Primele de pensionare, dacă e adevărată informația pe care colegii de la minister mi-au pus-o la dispoziție, se dau din 1992. E adevărat că în toți acești ani, din ‘92 încoace, s-a discutat destul de puțin despre aceste prime de pensionare, însă, solicitând anumite situații, ca urmare a exercițiului financiar absolut dezastruos al anului 2024 și singurul an întreg în care am coordonat Regia Națională a Pădurilor, am cerut aceste evidențe contabile și am constatat că, spre deosebire de ce s-o fi întâmplat în ’92, în ‘93 și în mulți ani până astăzi, în 2024 și în 2023, au fost acordate astfel de bonificații în valoare de sute de milioane de lei.

Unii dintre angajați au încasat aproape 100.000 EUR și nu sunt puțini, și în 2 ani de zile, în jur de 1200 de oameni au primit aceste sume de bani pe care eu le consider a fi niște prime nerușinate și care, în opinia mea, ar trebui oprite pentru că așa mi se pare firesc”.

„Primul pas este modificarea statutului personalului silvic”

Întrebat de ce nu a rezolvat această situație până acum, ministrul a spus:

“Pentru că trebuie să înțelegem foarte bine ce avem de făcut într-o astfel de situație.

Primul pas, dacă vrem să rezolvăm problema până la capăt și așa cum trebuie, primul pas este modificarea statutului personalului silvic, ceea ce presupune modificarea legislației primare și am dispus colegilor elaborarea unui text de lege. Sper să fie aprobat prin Ordonanță de Urgență, dacă acest lucru va fi posibil, din punct de vedere legal, constituțional și așa mai departe, dacă nu, vom urma calea lungă a aprobării unui astfel de text de lege în Parlament, dacă Parlamentul va considera că e nevoie să taie aceste prime. Însă, până la modificarea statutului despre care vorbeam mai devreme, cel mai probabil, în instanță, toți așa zișii păgubiți, adică cei care ies astăzi la pensie și nu mai primesc primele printr-o decizie administrativă a directorului general, probabil vor câștiga”.

Ministrul a fost întrebat și dacă e mulțumit de directorul general.

“De directorul general, de directorii din Regia Națională a Pădurilor și de toți directorii direcțiilor silvice din România sunt mai mult sau mai puțin mulțumit, în funcție de performanța fiecăruia dintre ei”.