Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez"

24 apr. 2026, 21:42
Sursă Foto: Facebook - Dan Negru
Dan Negru se află într-o călătorie peste Ocean, alături de părintele Vasile Ioana. Prezentatorul TV a declarat că, deși a constatat prețuri la benzină mult mai mici în New York și în Canada, nu s-ar muta niciodată în America sau în Canada. Iată ce a spus acesta!

De ce nu s-ar muta Dan Negru în America sau în Canada

Dan Negru, aflat într-o călătorie peste Ocean însoțit de părintele Vasile Ioana, a spus că viața în America și în Canada pare „cu mult mai ieftină” din punct de vedere financiar, însă nu ar putea trăi departe de țara natală.

El afirmă: „Deși benzina e mult mai ieftină, mai ieftină decât apa, iar oamenii sunt cu mult mai relaxați, decât românii, nu m-aș muta niciodată în America sau în Canada.”

Motivul principal este dificultatea adaptării: „Nu aș putea să mă adaptez deloc.” În timpul turneului, Negru și părintele Vasile Ioana au susținut conferințe pentru românii din diaspora la Toronto și la Montreal, iar primarul i-ar fi oferit o diplomă.

Cât costă carburanții în Canada și în New York

Dan Negru a oferit detalii exacte despre prețuri: „Un dolar canadian este 3,17 lei. Aici, în Canada, un litru de benzină este 5, 2 lei, iar litrul de motorină este de 6,5 lei”. Aceste valori au ilustrat pentru el diferențele de cost între România și Canada.

Despre New York, Dan Negru a remarcat: „Americanii consumă 2 miliarde de litri de combustibil pe zi, adică 1/3 din benzina lumii o consumă ei. Americanii vând la galon, un galon are 3,78 litri. Un galon costă 5 dolari și ceva, deci cam un dolar și ceva pe litru”.

El a precizat că, în centrul New Yorkului, locuiesc „vreo 150 de miliardari” și că, în Manhattan, salariul mediu lunar este de vreo „5-7.000 de dolari”. De asemenea, a subliniat contrastul între prețul apei și cel al benzinei: „Incredibil, benzina e mai ieftină decât apa!”

Cum a vizitat gratuit Empire State și Sala Mare a ONU

Statutul de vedetă i-a adus lui Dan Negru facilități în New York. El a relatat: „M-a recunoscut lumea și la New York. Am avut norocul că am și văzut gratis Empire State, erau doi români la intrare. Iar, la ONU, tot români. Așa am văzut Sala Mare de la ONU”.

În plus, Dan Negru a imortalizat vizita la Niagara și a menționat că primarul i-a oferit o diplomă după conferințele susținute pentru românii din diaspora. Mesajele sale publice au inclus și reflecții religioase: „Cu cât credința e mai mică, cu atât frica e mai mare”, a adăugat el.

