O turistă din România, dezamăgită de cina unui hotel din Bulgaria: „Am plătit destul de mult, însă calitatea lasă de dorit”

O turistă care a mers în vacanță alături de familie , a rămas dezamăgită de calitatea mâncării și de condițiile puse la dispoziție. Problemele au fost atât de grave, încât femeia a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui medic.

În acest sezon estival, mulți turiști s-au confruntat cu diverse problem pe litoral, fie acestea au fost cauzate de locurile unde au fost cazați, fie de condiții. Mâncarea a reprezentat una dintre nemulțumirile românilor în acest an, susținând că unele locații au furnizat alimente alterate, care au produs diferite probleme ale sistemului digestiv.

Ce a avut la cină turista din România

O postare făcută publică pe un grup de pe Facebook a atras atenția multor persoane, după ce o turistă care a vizitat recent un hotel situat în stațiunea Nisipurile de Aur. În postarea respective, femeia s-a arătat nemulțumită de calitatea mâncării și de condițiile puse la dispoziție de către administrator.

Problema cea mai gravă și-a făcut apariția după ce a servit masa împreună cu copiii, după care unul dintre ei a început să se simtă rău. Speriată, turista a apelat după ajutor la administrația hotelului, dar a fost refuzată. Ulterior, femeia a chemat un medic, pentru care a achitat 300 de euro.

Copilul turistei a fost diagnosticat cu enterocolită. Femeia a încercat să recupereze o parte din suma plătită pentru consultație de la hotel, pe motiv că a fost din cauza mâncării servite.

„Nu recomand acest hotel care nu e de 5 stele, ci de maxim 3. Am avut mic dejun și cina incluse, am mâncat prima dată când am ajuns la ora 20:00, iar a doua zi, la ora 05:00, unul dintre copii a vomat de 3 ori și a trebuit să apelez la medic privat chemat de hotel.

Am plătit 300€ iar diagnosticul a fost enterocolită. Hotelul a refuzat să suporte costurile. Vom face plângere pentru acest aspect. Mâncarea oribilă. Am plătit destul de mult, însă calitatea lasă de dorit”, a scris pe Facebook românca.

Comentariile turiștilor care au fost la același hotel

Povestea turistei a adunat o mulțime de comentarii. Multe din peroanele care la fel au atras atenția femeii că enterocolita copilului putea să apară și din alte motive.

În comentariile de la postare, turista a continuat să explice faptul că este sigură că mâncarea hotelului a fost de vină, deoarece a descoperit că în bucătărie nu erau respectate normele de igienă. Turista a subliniat că administrația hotelului a fost speriată de faptul că femeia ar putea să se adreseze la Protecția Consumatorului, respective, au mințit că vor întoarce banii.