Acasa » Eveniment » Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”

Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 11:23
Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook
Cuprins
  1. „Încălcare a spațiului aerian”
  2. Drona, detonată controlat lângă lacul Brateș
  3. Evacuări și măsuri de siguranță
  4. Context de securitate regională tensionat

O dronă fabricată în Rusia, căzută pe teritoriul României în județul Galați și care a afectat o gospodărie, a fost detonată controlat de autorități. Incidentul a fost catalogat drept unul de securitate grav, în contextul tensiunilor de la granița estică a România.

„Încălcare a spațiului aerian”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat ferm, afirmând că situația reprezintă o încălcare a dreptului internațional și un risc direct la adresa securității naționale.

„Protecția și siguranța cetățenilor României sunt indiscutabile, iar violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional. Condamn ferm acțiunile Federației Ruse care generează riscuri la adresa securității noastre și a Flancului Estic”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Acesta a subliniat și necesitatea consolidării capacităților de apărare ale statului român.

Drona, detonată controlat lângă lacul Brateș

Potrivit autorităților, drona a fost neutralizată sâmbătă într-o zonă de siguranță din apropierea lacului Brateș, în județul Galați. Înainte de intervenție, circulația pe DN 26 a fost oprită timp de aproximativ 15 minute, conform Agerpres.

Operațiunea a fost realizată de echipele specializate, care au efectuat o detonare controlată pentru a elimina orice risc suplimentar.

Evacuări și măsuri de siguranță

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați a anunțat evacuarea a 535 de persoane din zona afectată și de pe traseul utilizat pentru transportul dispozitivului.

Măsura a fost luată preventiv, pentru a asigura siguranța populației pe durata intervenției.

Context de securitate regională tensionat

Incidentul vine pe fondul unor preocupări crescute privind securitatea la granițele estice ale România, în contextul războiului din regiune și al mai multor incidente similare raportate în zona Mării Negre.

Autoritățile române continuă monitorizarea situației și analizează măsuri suplimentare pentru întărirea apărării spațiului aerian.

