Paraschiva Dima, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală „Sfântul Sava” din Pantelimon: „Mergi la doctor, fă-ți analizele, nu ajunge ca mine!”

Paraschiva Dima, o pacientă de 63 de ani, a trăit un moment greu în viața ei, după ce netratat i-a provocat pierderea unui picior. Timp de ani de zile, nu a depistat boala și nu a ținut-o sub control, ceea ce a dus la o complicație gravă, transmite .

Un nou capitol al vieții început la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava cel Sfințit”

„Nu am depistat la timp diabetul, nu l-am ținut sub control și iată că am ajuns la unui picior. Am fost operată în urmă cu o lună și acum am venit aici, la Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava” să mă învețe să mă descurc fără un picior, să mă învețe ce să fac”, povestește Paraschiva, avertizând pe toți să fie mai atenți cu sănătatea lor.

După o asemenea intervenție chirurgicală majoră, recuperarea nu este doar o chestiune fizică, ci și psihologică. Pacienții care suferă o amputare a unui membru inferior au nevoie de un program personalizat de recuperare, ce include nu doar exerciții fizice și terapii, dar și sprijin psihologic pentru a face față schimbării radicale a stilului de viață.

Recuperare medicală completă

Spitalul „Sfântul Sava” din Pantelimon oferă un program dedicat de recuperare medicală, ce include două ședințe zilnice de kinetoterapie și fizioterapie, iar fiecare pacient beneficiază de un plan personalizat, lucrând unul-la-unul cu kinetoterapeuți dedicați. Acesta este un aspect esențial al recuperării, având în vedere că eficiența terapiei este mult mai mare atunci când este făcută individual.

Spitalul este dotat cu echipamente de ultimă generație, multe dintre ele fiind aduse în premieră în România, iar personalul medical este compus din 11 medici specialiști și 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, care oferă un sprijin constant pentru pacienți. De asemenea, Spitalul de Recuperare Medicală „Sfântul Sava” este dotat cu camere video care permit supravegherea constantă a pacienților, astfel încât aceștia să primească asistență imediată în orice moment.

Într-o perioadă dificilă pentru Paraschiva, sprijinul oferit de spital a fost esențial pentru a depăși acest moment critic și pentru a învăța să își adapteze viața la noile condiții. De asemenea, mesajul acesteia este clar: „Toată lumea să-și facă analizele, să meargă la doctor când trebuie, să nu ajungă ca mine!”