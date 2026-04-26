Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după atacul de la Casa Albă: „Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre”

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 16:52
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / X
Cuprins
  1. Ce mesaj transmite România după incidentul de la Casa Albă
  2. Cine este bărbatul suspectat în atacul de la dineul de gală

Un mesaj de solidaritate a venit din partea președintelui României, Nicușor Dan, după incidentul de securitate de la Casa Albă. Potrivit declarației sale, nu doar Donald Trump și echipa sa au fost ținte, ci însăși democrația a fost pusă sub presiune.

Liderul de la București a subliniat că România rămâne un aliat ferm al NATO. În același timp, și-a exprimat sprijinul deplin și solidaritatea față de poporul american.

Ce mesaj transmite România după incidentul de la Casa Albă

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat ferm după incidentul de securitate de la dineul organizat la Casa Albă, la care a participat Donald Trump. Mesajul său a evidențiat sprijinul clar al României pentru Statele Unite în acest context tensionat.

„România este astăzi alături de Statele Unite. Atacul îngrozitor de la Cina Corespondenților de la Casa Albă reprezintă o agresiune nu doar împotriva președintelui Trump și a echipei sale, ci și împotriva democrației înseși. Suntem ușurați să aflăm că președintele, prima doamnă și toți cei prezenți sunt teferi. Reacția promptă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre. România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își exprimă întreaga solidaritate.”, se arată în postarea sa de pe X.

Cine este bărbatul suspectat în atacul de la dineul de gală

Noi informații ies la iveală despre suspectul implicat în atacul armat de la dineul organizat la Casa Albă. Primele date indică faptul că bărbatul era cazat chiar în hotelul unde avea loc evenimentul.
Potrivit CNN, acesta se numește Cole Tomas Allen, are 31 de ani și provine din California, informație confirmată și de Le Figaro. Donald Trump a declarat că individul avea asupra sa mai multe arme în momentul atacului.

Datele din mediul online arată că suspectul locuia în Torrance și avea un parcurs educațional solid. Acesta a absolvit California Institute of Technology, unde a studiat inginerie mecanică și informatică. În paralel, a lucrat ca profesor part time și dezvoltator de jocuri video și a fost desemnat profesorul lunii în decembrie 2024 de un serviciu de meditații pentru liceeni.

