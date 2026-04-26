Un mesaj de solidaritate a venit din partea președintelui României, , după incidentul de securitate de la Casa Albă. Potrivit declarației sale, nu doar Donald Trump și echipa sa au fost ținte, ci însăși democrația a fost pusă sub presiune.

Liderul de la București a subliniat că România rămâne un aliat ferm al . În același timp, și-a exprimat sprijinul deplin și solidaritatea față de poporul american.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents’ Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Ce mesaj transmite România după incidentul de la Casa Albă

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat ferm după incidentul de securitate de la dineul organizat la Casa Albă, la care a participat Donald Trump. Mesajul său a evidențiat sprijinul clar al României pentru Statele Unite în acest context tensionat.

„România este astăzi alături de Statele Unite. Atacul îngrozitor de la Cina Corespondenților de la Casa Albă reprezintă o agresiune nu doar împotriva președintelui Trump și a echipei sale, ci și împotriva democrației înseși. Suntem ușurați să aflăm că președintele, prima doamnă și toți cei prezenți sunt teferi. Reacția promptă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre. România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își exprimă întreaga solidaritate.”, se arată în postarea sa de pe .