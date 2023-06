Prețurile de pe litoralul românesc, la jumătate față de cele din Bulgaria

Cei care și-au achiziționat vacanțele de vară de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce în ce mai scumpe.

Acest weekend este aproape la fel de aglomerat ca cel din vacanța de Rusalii. Vremea este bună, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales să meargă la mare fie în România, . Prețurile pentru ofertele last minute sunt foarte mari în Bulgaria, fiind chiar la jumătate de preț față de cele din România, pentru același timp de cazare, conform Antena 3.

Eforie Nord, mai ieftin decât Nisipurile de Aur

Spre exemplu, la un hotel de 4 stele, all inclusive, în Eforie Nord, o noapte costă în jur de 100 de euro, iar la un hotel de 4 stele pe noapte, în nisipurile de Aur, o noapte costă între 150 și 200 de euro pe noapte.

„Am căutat cazare undeva cât mai aproape de granița cu România, pentru patru nopți, de sâmbătă până marți.

Am avut oferte de la mai multe agenții de turism, iar pentru același tip de cameră, în regim all inclusive, la Nisipurile de Aur, ofertele „last minute” au fost între 630 și 900 de euro. Noi suntem o familie, eu, soția și fetița noastră de cinci ani, iar de obicei luăm o cameră cu un pat suplimentar pentru copil.

Anul trecut era mult mai ieftin. Anul acesta am văzut că tot la un hotel foarte bun, de 4 stele, tot pe malul mării și cu all inclusive, la Eforie Nord, prețul afișat cu două zile înainte de weekend era 515 lei, deci 100 de euro, în timp ce la hotelul din Bulgaria era între 160 și 250 de euro pe noapte, în funcție de agenție. La un calcul simplu, ofertele din România au ajuns și de două ori și jumătate mai ieftine decât cele din Bulgaria, la hoteluri de 4 stele, cu all inclusive. Am ales să mergem în România, de data asta”, spune un turist român.

Prețurile duble la pachetele de vacanță din Bulgaria

s-au vândut foarte bine pentru acest sezon estival, iar Bulgaria oricum urmează să aibă foarte mulți turiști. Dar, cei care nu își pot planifica vacanța cu mai mult timp înainte, au nevoie de ofertele last minute. Aparent, România a depășit Bulgaria la acest capitol.

Hotelierii spun că au prețuri între 50 și 75 de euro, la 3 și 4 stele cu mic dejun și demipensiune, iar același timp de cameră, în Bulgaria este de două ori mai scump. În această perioadă, pe litoralul românesc sunt hoteluri de 2 și 3 stele sau pensiuni care oferă o noapte de cazare cu mic dejun la 100-120 de lei.

O diferență mare se înregistrează și în cazul ofertelor pentru hotelurile de 5 stele, cu regim all inclusive. O astfel de cameră în Bulgaria costă în jur de 500 de euro pe noapte, iar în România este în jur de 250-300 de euro.

Foarte rar, în perioadele de vârf, când și cererea este foarte mare și gradul de ocupare este de aproape 100% în unitățile de cazare de pe litoralul din România, o cameră ajunge să coste 500 de euro pe noapte, all inclusive, la un hotel de 5 stele. Totuși, pentru resorturile din Bulgaria, acest preț este obișnuit pentru cei care caută ofertele last minute, prețul fiind cu aproximativ 15-20% mai mic în ofertele de tip early booking.