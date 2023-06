De ce românii preferă să meargă la mare în Bulgaria în detrimentul litoralului românesc: „România este foarte scumpă!”

Mini-vacanța de Rusalii s-a încheiat, oferind un scurt preview al sezonului estival, însă concluzia nu poate fi decât una dezamăgitoare. O majoritate a românilor au optat să călătorească în străinătate, iar peste 500.000 de persoane au trecut granița prin sudul țării, .

România devine o opțiune scumpă pentru vacanțele la mare

Sute de mii de români au ales să aștepte în cozi interminabile la frontierele cu Bulgaria în loc să aleagă să meargă . Un motiv trist care stă în spatele acestei decizii este reprezentat de prețurile ridicate practicate în țara noastră.

„România este foarte scumpă! Mă duc cu 1.200 de lei, doi adulţi, doi copii, patru zile all inclusive. Nu stăm la noi pe banii ăştia”, spune un turist.

Potrivit celor mai optimiste estimări, în jur de 70.000 de români și-au petrecut timpul pe litoralul românesc. Cu toate acestea, numărul celor care au ales Bulgaria a fost de opt ori mai mare, scrie .

„70.000 de turişti de Rusalii noi nu am mai avut de foarte mulţi ani. Vremea ne ajută foarte mult”, a declarat Corina Martin, Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii.

Creșterea impresionantă a turiștilor români în Bulgaria

Numărul impresionant de 150.000 de mașini și 550.000 de oameni au trecut prin toate punctele de frontieră din sudul țării, stabilind un nou record pentru această perioadă.

„În multe staţiuni şi hoteluri – peste 90 la sută din totalul turiştilor. Deci practic acum am fost principala piaţă externă a bulgarilor pe litoralul lor”, a precizat Traian Bădulescu, reprezentant ANAT.

„Pentru că e mai ok ca şi preţuri, faţă de la noi, am fost anul trecut şi am cheltuit foarte mult. Preţurile sunt mult mai bune decât în România”, spune un turist. O vacanță de patru zile în România costă aproximativ aceeași sumă ca o vacanță all inclusive în Bulgaria, în jur de 3.000 de lei. Această sumă acoperă nu doar cazarea, ci și alte facilități precum mâncare, parcare, șezlonguri și băuturi. Și asta nu este tot.

„Infastructura e o problemă, preţurile în sezon pentru că este cerere mare şi serviciile pentru că nu suntem capabili să avem servicii bune cu echipe pe care le ţinem doar 2-3 luni şi pe care le schimbăm an de an”, este de părere Dragoş Anastasiu, consultant turism.