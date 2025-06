Reacția tinerei agresate la protestul pentru siguranța femeilor. Sancțiunea primită de bărbatul violent

O tânără a fost agresată verbal la din Piața Victoriei. În nici 24 de ore de la incident, ea a reacționat pe rețelele de socializare.

Femeia s-a temut că va fi lovită

asupra femeilor și pentru siguranța lor au participat mii de oameni. Ei au cerut măsuri pentru protejarea femeilor, după cazul Teodorei Marcu, ucisă cu sânge rece în plină stradă. Cu toate acestea, o femeie a fost agresată verbal de către un bărbat, chiar în timpul protestului. Aceasta a recunoscut că i-a fost teamă de agresor, conform

„Pentru că sunt femeia care a fost amenințată verbal de acest bărbat în cadrul protestului de ieri, aș vrea să spun ceea ce am simțit. Da, m-am temut că o să mă lovească și m-am gândit la absurdul situației, că este posibil să mă bată un bărbat pe care nu îl cunosc la protestul pentru siguranța femeilor. Pentru că am fost organizatoare, alături de colegele mele de la Centrul FILIA, am discutat înainte de eveniment cu reprezentanții Jandarmeriei și ne-au rugat să le semnalăm imediat orice incident are loc. După cum puteți vedea și în video, colega mea i-a anunțat și au venit imediat.

Așa că doresc să le mulțumesc celor de la Jandarmeria Română pentru intervenția promptă și restabilirea siguranței participanților la protest. De aceasta dată eu nu am ce să le reproșez.Țin să îi mulțumesc din tot sufletul persoanei tinere care efectiv s-a băgat între mine și agresor pentru a se asigura că nu voi fi lovită. M-a emoționat extrem de tare gestul său și atunci chiar am simțit că sunt în siguranță”, a scris pe Facebook Andreea Braga.

Ce amendă a primit bărbatul

Bărbatul a început să îi adreseze injurii femeii, dar, prostatarii au reacționat imediat: „Stop! Agresorii, jos cu ei! 1, 2, 3, agresorii, jos cu ei!”, au strigat oamenii. Cu toate acestea, bărbatul nu s-a potolit și a continuat să injure. În final, a fost scos din mulțime de către jandarmi care l-au amendat cu 200 de lei.