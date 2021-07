Salvatorul tinerilor loviți de o șalupă pe Dunăre în timp ce se antrenau cu caiacul este polițist de frontieră

Cel care a intervenit pentru a-i salva pe tinerii cu caiacele, implicați în accidentul pe Dunăre, după ce au fost loviţi în plin de o ambarcaţiune, în zona Orşova, este poliţist de frontieră, potrivit IGPF.

„Mulţi dintre noi am fost revoltaţi când am văzut imaginile cu un conducător de ambarcaţiune care a intrat, în plin, în 4 tineri care erau cu caiacele pe Dunăre. Şi, poate la fel de mulţi am fost surprinşi când am aflat că cel care conducea barca era fost poliţist de frontieră, pensionat de 3 ani. Acesta a declarat autorităţilor care investighează cazul că a fost neatent şi nu i-a observat pe tineri. Acum va suporta consecinţele ‘neatenţiei’ sale. Însă nu mulţi dintre voi ştiţi că cel care i-a salvat pe tineri este poliţist de frontieră. Sebastian este agent şef şi lucrează la Sectorului Poliţiei de Frontieră Orşova”, au precizat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, pe pagina de Facebook.

Poliţistul se afla în timpul liberîn momentul în care a intervenit pentru a-i scoate pe tinerii din apă,

Imagini șocante au fost surprinse pe Dunăre, la Orșova. O ambarcațiune a intrat într-un caiac în care se aflau patru copii şi adolescenţi. În urma incidentului, un minor a fost rănit, fiind transportat la spital unde nu a necesitat internarea.

”Astăzi, ora 12.30, pe fluviul Dunărea, în zona municipiului Orşova, o ambarcaţiune de agrement a intrat în coliziune cu un caiac, în care se aflau 4 persoane.

În urma impactului, a rezultat rănirea unui minor, care a fost transportat la o unitate medicală pentru investigaţii de specialitate, fără a necesita spitalizarea”, au transmis reprezentanţii IPJ Mehedinţi.