Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”

Ana Beatrice
19 dec. 2025, 23:38
Sursa Foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Cât de sigură este, de fapt, carnea pe care o cumpărăm
  2. Poate ajunge masa de sărbători un pericol pentru sănătatea noastră
  3. Ce măsuri au fost declanșate după descoperirea salmonellei

Sărbătorile vin cu mese bogate, dar și cu pericole ascunse. Cârnații, carnea tocată și fripturile care par delicioase pot provoca toxiinfecții severe. Produsele pe care le punem pe masă au fost analizate în laborator. Iar concluziile specialiștilor depășesc orice imaginație.

Cât de sigură este, de fapt, carnea pe care o cumpărăm

Sărbătorile de iarnă înseamnă mese bogate, farfurii pline și bucate pentru toată familia. Cine nu are porc în gospodărie, merge la piață în căutarea „gustului perfect”. Acolo, cel mai dorit produs rămâne carnea tocată pentru sarmale și cârnați. Toate aceste bunătăți au ajuns pe masa specialiștilor pentru analize. Iar după o săptămână de teste, concluziile lor nu au adus liniște, ci vești proaste.

„Aproape toată carnea tocată, cârnații sunt contaminați cu Escherichia coli. Această bacterie ne indică, de fapt, lipsa de igienă. Nu putem identifica dacă problema este la abatorizare, la transportator sau chiar la vânzător”, a transmis Alexandru Cîrîc, directorul ICA, notează observatornews.ro.

Dar pericolul nu se oprește aici. În timp ce primele rezultate ridicau deja semne mari de întrebare, o nouă analiză vine să agraveze situația. „A apărut problema apariţiei salmonela în aceste probe”, a mai declarat acesta.

Poate ajunge masa de sărbători un pericol pentru sănătatea noastră

Dacă în cazul pulpei de porc prezența salmonellei indică o problemă de igienă, la cârnații proaspeți și carnea tocată situația este mult mai gravă. Aici vorbim deja despre un risc major de siguranță alimentară. Un pericol care poate provoca dureri abdominale puternice, greață și vărsături. Iar de la aceste simptome, lucrurile pot evolua rapid spre complicații serioase.

„Pot să apară aceste infecții digestive la o persoană care are boli cronice la o perosnaa în vârstă la un copil mic, care se poate deshidrata, la o toxiinfecție alimentară unde avem vărsături, scaune diareice, e posibil ca în câteva ore să am o deshidratare care poate să ducă la complicații majore, nu doar renale”, a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist.

Ce măsuri au fost declanșate după descoperirea salmonellei

„Laboratorul nostru a transmis imediat către autorități tulpina de salmonela descoperită pentru serotipizare”, a spus director ICA. Alerta a plecat imediat de la Institutul de Cercetari Alimentari către Institutul de stat de Igienă şi Sanatate Publica Veterinară.

Inspectorii ANSVSA au fost obligaţi să intervină. „O componentă importantă este recoltarea în control oficial a probelor pentru a confirma sau infirma neregula depistată anterior. Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național, anchetele sunt în curs de desfășurare în funcție de rezultatelor probelor analizelor se iau măsurile în cunoștință de cauză. Astfel încât să evităm apariția unor toxiinfecții alimentare”, a mai declarat Ioan Olelu, vicepreşedinte ANSVSA.

