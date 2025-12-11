B1 Inregistrari!
Val de sesizări privind carnea stricată din magazine. Cum poți verifica dacă produsul cumpărat nu este alterat

11 dec. 2025, 20:57
Val de sesizări privind carnea stricată din magazine. Cum poți verifica dacă produsul cumpărat nu este alterat
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce tip de carne par să prefere românii
  2. Cum îți poți da seama dacă carnea e alterată
  3. Ce riscuri prezintă consumul de carne alterată

Pregătirile pentru sărbători sunt în toi, iar printre produsele spre care românii întind mâna este și nelipsita carne. Însă, tot mai mulți par să descopere că produsul pe care l-au cumpărat din supermarket era deja stricat.

Ce tip de carne par să prefere românii

Când vine vorba de opțiuni, majoritatea magazinelor pun la dispoziție aceleași trei: carne proaspătă, refrigerată sau congelată. Sunt oameni care declară că, deseori, aleg opțiunea proaspătă, în speranța că vor avea parte de un produs mai calitativ. În realitate, mulți clienți au ajuns acasă și au constat cu stupoare că produsul era deja stricat.

„Ne gândim că poate carnea proaspătă e mai sănătoasă decât cea congelată, că nu se știe de cât timp e congelată, că pun ei acolo, o dată, dar nu corespunde niciodată! Mi s-a întâmplat și de atunci nu cumpăr. Nu arăta bine culoarea”, a spus o femeie.

„Normal, proaspătă. Nu am luat niciodată congelată”, au declarat două cliente, pentru Observator News.

Cum îți poți da seama dacă carnea e alterată

Nu doar cea proaspătă poate prezenta riscuri, ci orice tip care nu este depozitat conform. Există însă, niște semne care pot indica dacă produsul este deja alterat.

Când vine vorba de carnea congelată, în ambalaj nu ar trebui să se găsească nici bucăți mari de gheață, nici prea mult lichid. Cristalele mari de gheață pot indica și faptul că bucata de carne a fost injectată cu apă pentru a-i crește volumul, o practică des întâlnită. De altfel, data de congelare trebuie să poate fi citită de pe etichetă.

„La achiziţia acestui produs consumatorul trebuie să fie atent la partea de lichid care se află în interiorul ambalajului, la partea de ambalaj, acesta să nu fie deteriorat, distrus sau depreciat, la partea de etichetare a produsului”, a explicat Ionel Obretin, preşedinte ANPC.

Carnea care este, într-adevăr proaspătă, trebuie să aibă o culoare uniformă, iar mirosul ei să fie unul caracteristic, nu unul deranjant.

Ce riscuri prezintă consumul de carne alterată

Specialiștii avertizează că trebuie să acordăm o atenție specială depozitării cărnii, indiferent de tipul ei. În caz contrar, există riscul dezvoltării unor bacterii care, odată consumate, pot duce la toxiinfecții severe.

„De la simpla stare de greață, dacă vorbim despre o salmonelă proaspătă, o infestare cu salmonelă, cu această bacterie, sau dacă vorbim despre listeria Campylobacter, atunci vorbim despre reacții severe, adică o vărsătură în jet, deshidratare, greață continuă, stare de rău, amețeală”, a explicat Lygia Alexandrescu, nutriţionist.

Autoritățile se confruntă cu un val de sesizări ale unor nereguli în această perioadă și în încurajează pe consumatori să nu treacă peste probleme, fără a le semnala.

„Au fost semnalate foarte multe nereguli. Este vorba de partea de depozitare, de partea de etichetare, de partea de comercializare. Ţinem cont de fiecare consumator, analizăm fiecare informaţie pe care o primim şi acolo unde se impune, demarăm controale”, a mai adăugat preşedintele ANPC.

