Trafic de droguri pe trotinetă și anchetatori sub acoperire, în dosarul „Droguri în licee”. Stenograme: „Cum să fumați unde-s camere de luat vederi, vere?” / „Știi unde m-a filat pe mine aseară garda?”

Doi dintre inculpații din dosarul „Droguri în licee” au fost arestați preventiv, alți doi au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți trei au fost puși sub control judiciar, potrivit , care a prezentat stenograme din speță.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă este prezentat procedura după care funcționa rețeaua de tineri traficanți, o rețea din care ar face parte și fiul unui secretar de stat din MAE, dar și copilul unui expert DNA.

Potrivit procurorilor, presupușii dealeri de droguri sunt aproape toți născuți după 2000 și folosesc limbajul generației Millennials, iar unul dintre ei este elev la Liceul bulgar, în timp ce un altul este minor.

Poliția infiltrase printre ei chiar și anchetatori sub acoperire, care i-au filmat cu camera ascunsă.

Dosarul „Droguri în licee”. Stenograme:

“C: Hai că vin să iau ăia 500, sunt pe Lime aicea la Kristal!

M: Da!

C: Vin în spate să mi-i dai pe geam?

M: Îhî!

C: Sigur?

M: Da, mă!

C: Haide că într-un minut ajung (neinteligibil)!

M: Bă, ai 500?

C: Am 500, am!

M: Bine!

C: Pa!”, arată una dintre stenogramele din dosar.

F: Zi!

M: Mai urcați?

F: Da, vere! Ho că suntem aicea în parc, nu s-a căcat, doar s-a pișat!

M: Coaie, voi ați fumat în parc?

F: Bă vere, nu e nimeni!

M: Coaie, de ce sunteți ratați când vă zic ceva coaie?

F: Bă Vere, ce parc? Io sunt aici în spate gen!

M: Da, în spatele blocului gen! De ce sunteți proști și fumați în spatele blocului unde sunt camere de luat vederi vere?

F: Bă vere, io am venit aici, io am venit după ei, nu le-am zis io să vină la tine!

M: Sunteți niște proști, coaie, cei mai retardați! Da cum să fumați unde-s camere de luat vederi, vere?

F: Nu știam vere!

M: Cum nu știai vere că-s camere pă stâlpi în p..a mea în fața ta, uită-te! Vere, da ați zis că vă duceți pe câmp coaie, asta a fost condiția, de ce credeți că nu vreau să fumați în „residence”?

Acuma dacă e ceva se vede pe cameră unde intrați, coaie!

TERȚĂ PERSOANĂ: Bagă că (neinteligibil) altă parte!

M: Bă vere, tu crezi că lumea e așa proastă? Mamă, duceți-vă în p..a mea că sunteți proști bă, d-aia nu stă lumea cu voi retardaților!”, este o altă interceptare.

„L: Ia zi, Gogule!

Domn: Da?

L: Ia zi, că m-ai sunat?

Domn: P..a mea , te sunasem să văd ce faci!

L: S-au cam terminat combinațiile, mă, s-a cam terminat tot!

Domn: De ce?

L: Filaj.

Domn: Ăăă?

L: Atâta pot să-ți zic!

Domn: Ai pus pe ”story” ceva?

L: Da, am pus în story și e filaj… știi de unde m-a filat pe mine aseară garda?

Domn: Nu!

L:Fix la A în față, ești nebun?

Domn: Așa.

L: Deci la A… m-a luat p..a mea! A fost filaj aseară, p…a mea gen plecasem cu S. A depăsit mașina de poliție vreo șase mașini ca să vină în spatele meu.

Domn: Așa.

L: P…a mea. O mașină, un Ford cu CTR la număr gen, filează tot gen, a stat după mine aseară. Mi-a urmărit mașina non stop. A venit după mine și-n Bucureștii Noi, a venit după mine peste tot.

Domn: Mamă!

L: Bă, c…ie, exact ca-n filme, ești nebun! M-a tras pe dreapta și Sorin avea la el.. bă, blindat! Bă, tot ce avea în casă, c…ie, vroia să scape de ele, ești nebun la cap! Și, bă c…ie, eu am crezut aseară că mă duc la pușcărie, c…ie! Să mor dacă te mint cu ceva! Tu știi câte căcaturi s-au întâmplat aseară? O să-ți trimit un vocal că i l-am trimis lui A , dar te rog eu să nu mai zici la nimeni, la nimeni, nimeni, nimeni!”, arată o altă stenogramă.