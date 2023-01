Un român și-a așteptat mașina un an ca să o vândă după o săptămână de utilizare: „Mor de nervi că e așa”

Deși prețul unei mașini second-hand este mai mic decât prețul celor noi, unii români aleg să cumpere autoturisme direct de la reprezentanțe, cu 0 km în bord.

Un român a așteptat un an după mașina pe care și-o dorea de mult timp, însă după o săptămână de la primirea acesteia, autoturismul nu a fost pe placul proprietarului.

„Am Dacia Spring ridicată în 12.12.2022. Ideea e că nu mă pot adapta cu ea, nu îmi place pur și simplu. I-am luat și cauciucuri all season continental clasa consum C și aderența B, preșuri cauciuc cu margine înălțată. Are 250 km mașina.

Are două cabluri + un cablu de 25 metri prelungire ce poate sta în medii umede.

Luneta degivrantă, oglinzi electrice. Pentru oferte și negocieri va aștept în privat”, este mesajul românului de pe Facebook.

A așteptat un an ca să îi vină mașina și o vinde după o săptămână de utilizare

„Eu unul nu mă mulțumesc cu ea. Și am stat fix 1 an să vină și mor de nervi că e așa cum e. Din poveștile de aici am crezut că o să fie wow. Este doar pentru că e kw la preț mic. Sau poate unii fac livrări sau taxi cu ea și se rentează. Eu nu fac asta, iar ca dotări mașina lasă de dorit pentru anul 2022, din punctul meu de vedere”, a spus șoferul.

Proprietarul mașinii a postat un mesaj pe Facebook prin care a menționat că toată tranzacția cu autoturismul se va face conform legii și că nu urmărește să facă bișniță din asta. Faptul că nu a condus mașini așa de joase și lipsa antifonării suficiente a dus la nemulțumirea șoferului, potrivit .

Prin intermediul postării de pe Facebook, șoferul a atras atenția mai multor membrii, aceștia avertizându-l că e riscant să-și vândă mașina.

„Grijă mare, n-aveți voie s-o vindeți un an, dacă o predați cuiva riscați să luați o țeapă imensă, mai sunt cazuri pe grup, căutați și învățați din experiența (neplăcută) altora”.

„Bun, luați banii, dacă între timp, un an, cumpărătorul face praf mașina trebuie să restituiți subvenția la Fondul de mediu, atunci să vă văd”, au fost două dintre comentariile aduse de membrii grupului.

Alți șoferi din grup au adus acuzații celui care a postat anunțul, considerând că vrea să scoată profit în urma acestei achiziții.

„Zi adevărul, ai luat-o să faci profit și acum vrei să scapi de ea”

„Alt samsar!”

„Tipic românește, să faci bani fără să muncești”, au fost câteva dintre comentariile românilor din grupul unde a fost postat anunțul.