Meta și Microsoft au anunțat un val de concedieri care ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă, în contextul reducerilor masive din sectorul tehnologic. Deciziile afectează angajați din și la nivel global.

Ce concedieri au anunțat Meta și Microsoft

Meta și Microsoft au anunțat un val de concedieri care ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă, potrivit declarațiilor. Meta a comunicat că va concedia aproximativ 10% din angajați, echivalentul a circa 8.000 de persoane, și a renunțat la planurile de a ocupa alte 6.000 de posturi deja vacante, conform CNBC.

Microsoft, pentru prima oară în cei 51 de ani de existență, a anunțat pachete de plecare voluntară; se estimează că undeva în jur de 7% din angajații companiei din Statele Unite vor fi afectați. Aceste măsuri combinate la două dintre cele mai mari companii tehnologice ridică estimarea că reducerea totală ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă.

Care este amploarea reducerilor în sectorul tehnologic

Numai în 2026, se estimează că aproximativ 92.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost deja concediați, iar din 2020 și până acum numărul total al concedierilor a ajuns la 900.000, conform sursei. Zeci de mii de angajați vor fi concediați, iar experții arată că nu este vorba numai despre o corecție temporară, ci despre o transformare structurală mai profundă.

Reducerile de personal afectează companii din afara sectorului tehnologic: 1.400 de persoane din departamentele tehnologice de la Nike și-au pierdut locul de muncă, iar Snap Inc. a redus numărul de angajați cu 16%.

Cum se leagă investițiile în AI de aceste concedieri

Companiile investesc în fiecare an sute de miliarde de dolari în infrastructura AI, iar aceste investiții vin la pachet cu diminuarea personalului uman. Cele mai mari companii tehnologice, printre care Meta, Amazon și Microsoft, vor cheltui împreună undeva în jur de 700 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Optimiștii din industria AI susțin că locurile de muncă nu sunt eliminate, ci transformate, asemănător revoluțiilor tehnologice anterioare, însă există un decalaj între ritmul concedierilor și cel al creării de noi joburi. Lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022 și apariția altor modele similare au accentuat aceste temeri.