Val de concedieri la Meta și Microsoft. Mii de joburi, afectate de investițiile în AI

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 10:46
Cuprins
  1. Ce concedieri au anunțat Meta și Microsoft
  2. Care este amploarea reducerilor în sectorul tehnologic
  3. Cum se leagă investițiile în AI de aceste concedieri

Meta și Microsoft au anunțat un val de concedieri care ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă, în contextul reducerilor masive din sectorul tehnologic. Deciziile afectează angajați din Statele Unite și la nivel global.

Ce concedieri au anunțat Meta și Microsoft

Meta și Microsoft au anunțat un val de concedieri care ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă, potrivit declarațiilor. Meta a comunicat că va concedia aproximativ 10% din angajați, echivalentul a circa 8.000 de persoane, și a renunțat la planurile de a ocupa alte 6.000 de posturi deja vacante, conform CNBC.

Microsoft, pentru prima oară în cei 51 de ani de existență, a anunțat pachete de plecare voluntară; se estimează că undeva în jur de 7% din angajații companiei din Statele Unite vor fi afectați. Aceste măsuri combinate la două dintre cele mai mari companii tehnologice ridică estimarea că reducerea totală ar putea depăși 20.000 de locuri de muncă.

Care este amploarea reducerilor în sectorul tehnologic

Numai în 2026, se estimează că aproximativ 92.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost deja concediați, iar din 2020 și până acum numărul total al concedierilor a ajuns la 900.000, conform sursei. Zeci de mii de angajați vor fi concediați, iar experții arată că nu este vorba numai despre o corecție temporară, ci despre o transformare structurală mai profundă.

Reducerile de personal afectează companii din afara sectorului tehnologic: 1.400 de persoane din departamentele tehnologice de la Nike și-au pierdut locul de muncă, iar Snap Inc. a redus numărul de angajați cu 16%.

Cum se leagă investițiile în AI de aceste concedieri

Companiile investesc în fiecare an sute de miliarde de dolari în infrastructura AI, iar aceste investiții vin la pachet cu diminuarea personalului uman. Cele mai mari companii tehnologice, printre care Meta, Amazon și Microsoft, vor cheltui împreună undeva în jur de 700 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Optimiștii din industria AI susțin că locurile de muncă nu sunt eliminate, ci transformate, asemănător revoluțiilor tehnologice anterioare, însă există un decalaj între ritmul concedierilor și cel al creării de noi joburi. Lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022 și apariția altor modele similare au accentuat aceste temeri.

Citește și...
Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
Eveniment
Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
Eveniment
40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
Eveniment
Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă
Eveniment
Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă
Focuri de armă la dineul corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, reținut. Donald Trump și Melania Trump, în siguranță
Eveniment
Focuri de armă la dineul corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, reținut. Donald Trump și Melania Trump, în siguranță
Cel mai mare eveniment care recreează satul românesc autentic: Suflet de România promovează tradițiile și susține comunitățile
Eveniment
Cel mai mare eveniment care recreează satul românesc autentic: Suflet de România promovează tradițiile și susține comunitățile
Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi
Eveniment
Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi
Ambasadorul Federației Ruse în România, reacție surprinzătoare. Nu a mai putut nega că drona este a lor, afirmă Oana Țoiu
Eveniment
Ambasadorul Federației Ruse în România, reacție surprinzătoare. Nu a mai putut nega că drona este a lor, afirmă Oana Țoiu
Peste 15 kilograme de argint, descoperite într-un microbuz la Halmeu. Șofer cercetat penal
Eveniment
Peste 15 kilograme de argint, descoperite într-un microbuz la Halmeu. Șofer cercetat penal
Ce se întâmplă cu cafeaua în 2026. De la espresso clasic la băuturi din sfeclă și alge, trendurile care schimbă complet piața
Eveniment
Ce se întâmplă cu cafeaua în 2026. De la espresso clasic la băuturi din sfeclă și alge, trendurile care schimbă complet piața
Ultima oră
11:23 - Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
10:39 - 40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
10:19 - Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
09:58 - Zelenski propune negocieri directe cu Rusia în Azerbaidjan, în timp ce Ucraina este lovită de un nou atac masiv
09:31 - Vremea, 26 aprilie: Vânt puternic, răcire în nord și ploi slabe în mai multe regiuni
09:12 - Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă
08:35 - Focuri de armă la dineul corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, reținut. Donald Trump și Melania Trump, în siguranță
08:09 - Cel mai mare eveniment care recreează satul românesc autentic: Suflet de România promovează tradițiile și susține comunitățile
23:52 - Rețeaua feroviară din România, în declin: 737 kilometri pierduți din 1990 până azi
23:36 - Mașinile electrice cu încărcare în 6 minute uimesc lumea la Salonul Auto de la Beijing