Ada Galeș intervine în scandalul cu Alina Ceușan: „Vă sugerez” (FOTO)

Ada Galeș a intervenit în scandalul provocat pe scena publică de fotografia Alinei Ceușan, care s-a pozat în timp ce ținea picioarele pe balustrada unei loje de teatru. Între timp, influencerul și a recunoscut că a gestul a fost „negândit”.

Ada Galeș a reacționat în scandalul cu Alina Ceușan

Actrița spune că multe dintre reacțiile critice la adresa influencerului au speriat-o „prin misoginie și malițiozitate”.

„Va sugerez, sa o luati mai usor cu hate-ul gratuit online, va face rau si voua si celor pe care ii injurati. iar comentariile, in apararea unei balustrade (care nu avea nevoie de apararea nimanui), pe mine m-au speriat prin misoginie si malitiozitate”, susține Ada Galeș.

Alina Ceușan se scuzase pentru „gestul negândit”

Influencerul și a oferit câteva explicații pentru gestul făcut.

„Mentionez ca am sters fotografia respectiva din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am facut-o sa ascund un gest negandit, ci pentru ca mi-am dat seama ca nu e de postat sau de facut asa ceva. Fiecare om isi are greselile lui si cu siguranta era o lectie de invatat”, a afirmat Ceușan într-un story pe Instagram.