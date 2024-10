Oana Pellea îi mulțumește Alinei Ceușan pentru că „și-a cerut scuze public”: „E foarte rar”

Oana Pellea, una dintre personalitățile care o criticaseră pe Alina Ceușan pentru , a apreciat decizia influencerului de a prezenta scuze pentru cele întâmplate.

Oana Pellea, despre Alina Ceușan: „Și-a cerut scuze public”

Actrița spune că a apreciat atitudinea Alinei Ceușan.

„Later edit: Persoana respectivă și-a cerut scuze public. Este de apreciat! A recunoscut că a greșit și a promis că nu va mai repeta astfel de gesturi. E foarte rar ca o persoană să-și asume public o greșeală. Apreciez atitudinea dânsei.

Rog comentatorii să nu facă atac la persoana respectivă. Pot comenta atitudinea acestei persoane, așa cum am făcut și eu. Vă rog, fără insulte și jigniri. Se poate lua atitudine și într-un mod civilizat. Mulțumesc”, a afirmat Oana Pellea, citată de .

„Mulțumesc, doamnei Alina Ceușan, pentru reacția promptă și pentru promisiune. Vă mulțumesc și pentru faptul că nu veți mai repeta gesturi de asemenea fel când va aflați într-un teatru. Vă doresc toate cele bune”, spune Oana Pellea într-o altă postare.

Alina Ceușan a recunoscut că a fost un „gest negândit”

Influencerul în care apărea stând cu picioarele pe balustrada dintr-o lojă de teatru și care i-a atras un val de critici.

„Mentionez ca am sters fotografia respectiva din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am facut-o sa ascund un gest negandit, ci pentru ca mi-am dat seama ca nu e de postat sau de facut asa ceva. Fiecare om isi are greselile lui si cu siguranta era o lectie de invatat”, a afirmat Ceușan într-un story pe Instagram.

„In urma valului de comentarii de la aceasta postare, mentionez ca nu am dorit sa jignesc pe nimeni. Desi a fost intr-un alt context, este intr-o loja de teatru. Recunosc acum, a fost o greseala si mi-o asum, nu am vazut-o asa la momentul respectiv, inteleg intr-adevar ca nu e un gest frumos si nu se va mai repeta”, mai spune Alina Ceușan.