Adela Popescu, griji mari pentru mama ei, din cauza unor probleme de sănătate: „Am testat ce înseamnă să fii pe muchie de cuțit. Nu mai aveam aer”

Adela Popescu a povestit că și-a făcut mari griji, mama ei fiind suspectată de anumite probleme de sănătate. Însă investigațiile amănunțite au arătat că totul a fost o alarmă falsă. Chiar și așa, perioada a fost foarte stresantă. În acest context, Adela Popescu ne-a sfătuit pe toți să ne facem și să nu așteptăm până devine durerea insuportabilă, căci ar putea fi prea târziu.

Adela Popescu ne îndeamnă să ne facem periodic controale de rutină

„Am avut de curând o perioadă în care am avut emoții cu mama mea, dar au fost doar emoții și atât… Am făcut niște investigații mai amănunțite. Cert este că în perioada aceea am testat un pic ce înseamnă să fii pe muchie de cuțit. Și unii oameni chiar trec prin asta cu adevărat. Eu m-am rugat la Dumnezeu și la mine a fost, din fericire, doar o alarmă falsă.

Dar perioada până ne-am lămurit… a fost ceva de nu mai aveam aer. Pe de altă parte, noi suntem la vârsta la care genul acesta de ‘evenimente’ încep să apară, la părinții noștri, chiar și de vârsta noastră, spre 40 de ani. De aceea, e bine să mergi la control. De exemplu, cancerul de sân e unul dintre cancerele operabile, cu șanse de supraviețuire foarte mare dacă îl descoperi la timp. Și oamenii trebuie să știe că nu îi doare. Pentru că oamenii se duc la doctor doar când îi doare. La cancer doare foarte târziu, când nu mai e nimic de făcut. Dacă l-ai descoperit la început, trăiești fără dubii. Trăiești mult. Totul este să te duci la control pentru orice”, a spus Adela Popescu, pentru

Stresul, un pericol pentru sănătate, avertizează Adela Popescu

Adela Popescu se bucură acum de o viață liniștită, dar nu mereu lucrurile au fost roz. Pe vremea când filma zi de zi pentru diferite filme sau seriale, ea muncea foarte mult și și-a spus cuvântul asupra sănătății.

„A fost o perioadă când munceam foarte mult, iar personajele pe care le interpretam, cele de protagonist, erau încercate de viață. Și eu nu filmam câteva luni, filmam un an, aveam o pauză de o lună, două, și apoi iar serial. Asta s-a întâmplat 11-12 ani. În momentul în care creierul tău primește doar imagini groznice spune: mă, e nasol ce trăiești tu, că el nu mai face diferența.

Din cauza asta am avut anxietăți destul de urâte. Au fost luni când nu puteam să dorm, mi-era frică să închid ochii. Mi-era frică de întuneric, de mulțime, nu puteam să fac duș și să am ușa închisă. Apoi, m-am liniștit brusc, la mine a fost un lucru care avea legătură cu oboseala cronică”, a spus Adela Popescu în podcastul lui Mihai Morar.