Adela Popescu, mărturisiri despre frica cu care se confruntă de mulți ani. „Îmi tremurau picioarele”

a mărturisit recent că, de ceva ani, are o frică pe care nu reușește să o depășească. Deși a fost expusă de multiple ori la situații în care a fost nevoită să își depășească frica, nu a scăpat niciodată de ea complet.

Vedeta, cunoscută pentru pozitivitate și curaj, recunoaște că își pierde calmul atunci când vine vorba să călătorească cu avionul, deși a făcut-o de nenumărate ori. Întoarsă recent din Thailanda, Adela a împărtășit cu fanii o serie de momente din timpul zborul spre casă.

„Nu înțeleg cum după atât de multe zboruri mie încă îmi e foarte frică. Dar e bine că am pe cine să mă bazez”, a scris Adela, în dreptul unei fotografii cu și soțul ei, ținându-se de mână, potrivit .

Ce a ajutat-o pe Adela Popescu să se liniștească în timpul zborului

În timpul zborului, neliniștită fiind, Adela Popescu mărturisește că nu a reușit să pună geană pe geană, deși zborul a fost unul de noapte.

„Deși a fost un zbor de noapte, am decolat în jurul orei 1, nu cred că am închis un ochi nici 10 minute. Aici eram în escală și răsuflam ușurată că am trecut cu bine de primul zbor, (…)”. Ea a încercat, de asemenea, să se răsfețe cu o cafea și un fruct dulce, însă tot nu a reușit să se liniștească: „Aici încercam un mic răsfăț. Degeaba. Tot îmi tremurau picioarele”, a scris ea.

Singura modalitate prin care a reușit să își distragă atenția a fost să privească pozele și videoclipurile din galeria telefonului, rememorând astfel momentele frumoase petrecute în vacanța din , unde soțul ei a lucrat la noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.