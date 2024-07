Adevăratul motiv pentru care Denis Roabeș a părăsit „Vocea României” de pe Pro TV: „Mi-a furat foarte mult din timp”

au simțit lipsa lui Denis Roabeș, care s-a retras din show-ul de la Pro TV după un singur sezon. Solistul trupei The Motans a dezvăluit că motivul din spatele acestei decizii a fost timpul petrecut la filmări, care îl împiedica să-și concentreze energia în studio și la concerte.

Denis Roabeș are OCD (Tulburare Obsesiv-Compulsivă)

pentru un turneu național pe care îl planifică cu mare atenție. Solistul are și o metodă secretă ce îl ajută să atingă perfecțiunea artistică – el trăiește cu OCD (Tulburare Obsesiv-Compulsivă), o caracteristică a personalității care îl face extrem de meticulos și organizat.

„Am fost prin țară, dar turneu încă n-am făcut. Mai e de lucrat un pic acolo. E posibil să fie atât de complex, încât să îl reprogramăm pentru anul viitor, tot turneul. Uneori sunt prea perfecționist”, a declarat artistul, potrivit .

Artistul a mărturisit că nu este tipicar, dar are OCD (Tulburare Obsesiv-Compulsivă): „Am o mică înclinare spre OCD (tulburare obsesiv-compulsivă). Acasă sunt un om normal. Dar e un lucru care mă ajută, atât profesional, cât și în viață. E bine mereu să ai tendința de a face cu 10% mai mult și mai bine”, a mai spus Denis.

Motivul pentru care nu mai este jurat la Vocea României

Întrebat de ce a luat decizia de a nu mai fi jurat la Vocea României, acesta a răspuns: „Cred că a fost o decizie luată înainte cu mult de a face public acest anunț. Am decis că, cel puțin în anii următori, să pun accentul pe muzică. La Vocea României a fost o experiență foarte faină, foarte vastă, dar mi-a furat foarte mult din timp. Și mi-am dat seama că trebuie să prioritizez fie una, fie cealaltă chestie. Așa că am decis să pun pe primul loc muzica. Pentru că totuși asta fac, pentru asta am venit aici, pentru asta sunt aici!”