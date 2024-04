Iubitul lui Emil Rengle, Alejandro Fernandez, a făcut furori pe scena de la Vocea României. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care a intrat în echipa lui Smiley

Partenerul lui Emil Rengle a făcut furori la Vocea României. În ediția difuzată vineri, 6 octombrie, Alejandro Fernandez i-a uimit pe jurați cu interpretarea piesei „Leave a light on” și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Cine este Alejandro Fernandez, iubitul lui Emil Rengle

Se pare că dragostea plutește în aer pentru Emil Rengle, deoarece de câteva luni trăiește o poveste frumoasă cu Alejandro Fernandez, tânărul care a ales să meargă în echipa lui Smiley la „Vocea României”.

În vârstă de 27 de ani, Alejandro, care este jumătate spaniol, a venit la audițiile pe nevăzute alături de nimeni altul decât Emil Rengle. Acesta este originar din Londra, iar de patru ani locuiește în București și lucrează drept consultant în afaceri.

Vezi această postare pe Instagram

Alejandro Fernandez, dorit de toți jurații de la „Vocea României”

„Eu sunt Horia, frumoasa domnișoară de lângă mine este Theo, împreună ne dorim un business consultant”, a spus Horia Brenciu.

„Oferta mea e din zona de conexiune umană. Eu sunt actor, sunt și muzician, ne producem muzica singuri. Nu am portofoliul flamboiant de producător și nu fac o ofertă de business. Întâmplător am câștigat show-ul ăsta de vreo 5 ori. Ești un întreg pachet: arăți bine, cânți bine. Eu pot să îți spun că îți ofer timpul meu! Mi-aș dori foarte mult să pot lucra cu vocea ta! Te rog, o șansă”, a replicat Tudor Chirilă.

„Ei se bat foarte mult pentru tine pentru că te vor în echipa lor, eu nu vreau să mă bat pentru tine, eu vreau să mă bat împreună cu tine pentru trofeul Vocea României”, a spus Irina Rimes, care s-a luptat și ea pentru a-l avea în echipa ei.

Ulterior, Smiley a luat cuvântul: „Alejandro, eu am experiența de a fi călătorit și în SUA și în UK, am și lucrat acolo. Eu am una dintre cele mai mari firme de producție muzicală din România și de foarte mulți ani ne străduim să producem afară. Am avut surpriza să ne înțelegem atât de bine cu englezii, că ne-am și făcut studio acolo.

Întâmplarea face că piesa pe care tu ai cântat-o în seara asta e cântată pe Tom Walker, cu care noi chiar lucrăm. Iar producătorul care lucrează cu Tom Walker acum, în UK, e în sală. Șerban Cazan îl cheamă. Cine știe, poate dacă vii la mine în echipă ai șansa să te întâlnești cu originalul care cântă piesa asta”, potrivit .