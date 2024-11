Alain Delon susținea într-un interviu din 2018 că n-ar regreta să moară: „Viaţa nu-mi mai oferă mare lucru. Urăsc epoca asta, o vomit. Totul e fals, doar banii contează”

Marele actor Alain Delon, care la vârsta de 88 de ani, declara într-un interviu, în 2018, că n-ar regreta să moară deoarece „viaţa nu-mi mai oferă mare lucru” și „urăsc această epocă, o vomit”.

Alain Delon, declarații despre viață și moarte, într-un interviu din 2018

În , actorul Alain Delon mărturisea: „Viaţa nu-mi mai oferă mare lucru. Am cunoscut și am văzut tot. Dar mai presus de toate, urăsc epoca asta, o vomit! Există acești oameni pe care îi urăsc. Totul e fals, e falsificat. Nu mai există respect, nu se mai ține nimeni de cuvânt. Doar banii contează. Auzim vorbindu-se de crime toată ziua. Ştiu că voi pleca din această lume fără regrete”.

Delon: Am jucat datorită femeilor şi pentru femei

Într-o carte-elogiu pe care a publicat-o în mai, Alain Delon scria că nu își dorea să devină actor, dar „Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei. (…) Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc”.

„Dacă trebuie să mor mâine, să dea Domnul să fie (o moarte) din iubire şi, parafrazându-l pe Musset, mi-ar plăcea să se spună despre mine: „A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit. El este cel care a trăit, nu a fost o fiinţă fictivă creată de orgoliul şi plictiseala lui’”, a mai scris Alain Delon.