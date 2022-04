Alec Baldwin a aflat verdictul judecătorilor în cazul acuzației de ucidere din culpă

Actorul Alec Baldwin a fost achitat în dosarul de ucidere din culpă deschis după ce directoarea de imagine Halyna Hutchins a murit pe platourile de filmare ale producției western „Rust”.

Baldwin a scăpat de acuzația de ucidere din culpă

Alec Baldwin a anunțat pe rețelele sociale că a fost achitat de acuzația de ucidere din culpă care l-a vizat, după ce, în octombrie anul trecut, pe platoul de filmări al producției western „Rust”, pistotul pe care îl ținea s-a descărcat accidental și a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins.

Producătorii filmului au fost amendați de autoritățile din New Mexico cu 139.793 de dolari pentru neglijență. Compania Rust Movie Productions a anunțat că va ataca această decizie.

La finalul lunii octombrie, presat de paparazzii, actorul „O femeie a murit. Eram prieteni, eram prieteni. Când am ajuns în Santa Fe pentru filmări, am ieșit cu ea la cină. Am fost o echipă foarte bine sudată când acest eveniment oribil s-a întâmplat”.

Alec Baldwin, din nou tată

Între timp, Hilaria Baldwin, soția lui Alec Baldwin, a anunțat că e însărcinată cu cel de-

„După multe suişuri şi coborâşuri care s-au întâmplat în ultimii ani, avem o surpriză uriaşă pentru voi! Un nou Baldwinito va veni pe lume în toamna asta. Eram convinşi că avem o familie completă, dar ne încântă peste măsură această veste”, a susținut Hilaria Baldwin.

Ea a mai precizat că bebelușul e „o rază de lumină”, o „binecuvântare” și „un dar nepreţuit în aceste vremuri nesigure”.