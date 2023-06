Alex Velea a recunoscut că a rămas repetent la școală. Câte clase a terminat, de fapt: „Mama era disperată...”

Alex Velea este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, care a reușit să-și depășească obstacolele și să atingă succesul în domeniul său, depășind numeroasele provocări cu care s-a confruntat pe parcursul vieții.

Drumul către succes a lui Velea

Astfel, în prezent, , având o carieră de succes în industria muzicală și o familie minunată alături de frumoasa sa soție, Antonia, care i-a dăruit doi copii minunați.

Cu toate acestea, parcursul artistului a fost presărat cu numeroase încercări care l-au modelat până la nivelul la care se află în prezent. Într-un interviu, Alex Velea a dezvăluit detalii despre perioada sa de adolescență și despre drumul său educațional.

Din perspectiva educațională, Alex Velea poate fi considerat un tânăr cu rezultate academice excelente. Cu toate acestea, soțul său, Antoniei, a întâmpinat dificultăți în perioada adolescenței, întrucât era implicat într-un număr considerabil de concerte și evenimente, ceea ce a generat absențe frecvente în cadrul școlii și l-a determinat să nu promoveze anumite clase.

că a participat la numeroase olimpiade la diverse materii, iar cea care l-a încurajat să nu renunțe la școală a fost chiar mama sa. Deși mama artistului nu credea inițial că băiatul ei ar putea avea o carieră de succes în industria muzicală, ea a fost cea care l-a motivat să continue studiile. Această ambiție a mamei l-a influențat pe Alex Velea și l-a determinat să ia decizia de a urma o facultate, pentru a-și onora părinții, scrie .

Alex Velea și-a urmat pasiunea, renunțând la cariera de inginer

„Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt”, a povestit Alex Velea în cadrul unui interviu.

Alex Velea a absolvit Facultatea de Inginerie și Protecția Mediului în Industrie. Cu toate că a obținut titlul de inginer, el și-a dat seama întotdeauna că nu va urma o carieră în acest domeniu, dar a ales să facă pe placul părinților săi. Astfel, deși este la bază inginer, Alex Velea a ales să își dedice timpul și energia în industria muzicală ca și cântăreț.

„Mama insista mereu și mi-a explicat că școala e primordială, că are prioritate. Eu le-am făcut pe plac părinților mei, dar în capul meu visam să fiu cântăreț. Asta s-a întâmplat până la facultate, și facultatea am făcut-o tot de dragul lor, adică nu o să profesez niciodată. Eu sunt inginer, am terminat inginerie și protecția mediului în industrie”, a mai spus Alex Velea.