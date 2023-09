Zannidache, adevărul din spatele despărțirii de Alex Velea: „Mă mințeam singur”

Zanni a decis să facă lumină și să răspundă unei întrebări care îi fusese adresată de ceva vreme de către admiratorii săi. Câștigătorul Survivor România a hotărât să spună adevărul despre .

Zanni dezvăluie motivul pentru care el și Alex Velea nu mai comunică

Zannidache are o relație specială cu fanii săi, fiind cunoscut pentru sinceritatea și deschiderea cu care vorbește despre viața și cariera sa. Cu toate acestea, în ultima vreme a existat o întrebare care i-a fost adresată foarte des, dar pe care a evitat să o abordeze. Cu toate acestea, a ajuns la concluzia că a sosit momentul să facă lumină în privința acestei situații și să explice exact ce s-a întâmplat între el și Alex Velea și care este motivul pentru care cei doi nu mai fac parte unul din viața celuilalt.

Într-un vlog recent, postat , Zanni a abordat câteva întrebări incomode venite de la fanii săi. În cadrul vlogului, el a menționat că, deși nu a existat nicio ceartă între ei, comunicarea între el și partenerul său s-a diminuat semnificativ. În plus, se pare că Velea i-a mai trimis mesaje, dar Zanni nu a simțit nevoia să îi răspundă.

„Dacă mai vorbim, răspund sincer, nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați, doar nu vorbim”, a dezvăluit Zannidache.

Învingătorul Survivor România a încheiat colaborarea cu Golden Boy din cauza lipsei de încredere

Întrebat despre apartenența sa la Golden Boy, el a răspuns: „Văd că sunteți conștienți că există un contract în vigoare, dar nu mai fac parte din Golden Boy Society de aproximativ o lună. În legătură cu sufletul, nu am fost niciodată implicat. Nu mai sunt membru și nu mai există reguli care să ne lege.” Colaborarea nu a fost deloc ușoară, câștigătorul Survivor România subliniind că a ajuns să-și piardă încrederea, scrie .

„Am colaborat o perioadă, mi-am pierdut încrederea, speranța. Iar colaboram, iar ne opream, iar mă închideam în mine. Am fost în depresie, nu știam dacă sunt sunt bine în gașca asta, dacă sunt eu cu adevărat, dacă sunt influențat. Nu prea mă simțeam în largul meu, făceam pauze, iar vorbeam, iar mergeam la studio. Mă mințeam singur. Nici nu voiam să îl mint pe Velea.

În prezent, colaborarea s-a rupt pentru că eu nu mai aveam conexiune, încredere, speranță. Nu am crezut niciodată în contextul ăsta. Trapenele..care e mesajul? Firme, gagici, mașini, șmecherie. Alex m-a înțeles și de multe ori părțile mele a încercat să le facă mai pe iubire, pe distracție, dar tot manele erau. Nu mă simțeam bine, nu eram în largul meu.

Am văzut multe comentarii, n-am răspuns niciodată la ele. Mulți au spus „nu prea cred că o face cu sufletul”. Și nu o făceam, de multe ori am jucat-o și mă simțeam impostor pe scene, la concerte, dar era un contract. Am zis că „hai că e doar marketing, doar muzică”, dar nu mi-a plăcut niciodată ideea de „hai să ne prefacem”. Eu încă stăteam la cămin când am făcut piesa „obsesia”, încă tundeam, combinam o haină, iar eu eram cu obsesia cu BGDLP, era o minciună nu? Tot ce trăiam, tot ce vedeați era o minciună, pentru că eu stăteam la cămin”, a mai spus Zannidache.

Percepții contradictorii și divergențe artistice

Pare că dificultățile au apărut încă de la începutul colaborării. Deși Alex Velea l-a primit pe Zanni la studio, acesta din urmă susține că ceilalți au manifestat o altă atitudine față de el.

Întrebat de părere are despre Alex Velea, Zannidache a spus: „Ce părere am despre Alex Velea..decât părerea pe care o aveți și voi. Numele spune totul, un om de la care am avut ce învăța. Lui cred că îi și place de mine, cred că în același timp nu i-a plăcut de mine, că nu sunt personajul ăla sau proiectul ăla ușor de dirijat. Până la urmă GoldenBoy e un proiect”.