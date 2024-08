Ana Morodan face un pas important în carieră. Vrea să îi ajute pe românii să își mențină sănătatea mintală

vine un o idee răsunătoare după una dintre cele mai grele perioade din viața ei și vrea să îi ajute pe oameni să își mențină sănătatea mintală.

Ce anunț a făcut vedeta

Vedeta a luat o pauză pentru a se reabilita, iar acum revine cu forțe proaspete și a lansat un proiect de suflet, conform

a trecut prin foarte multe probleme, iar majoritatea au început de la afecțiunile cu care s-a confruntat. A luat pastille care nu și-au făcut efectul, iar sănătatea ei mintală a avut de suferit.

Astfel, vedeta știe că sunt persoane care au nevoie de ajutor pentru că se confruntă cu acest tip de probleme și vrea să îi ajute.

Ea a lansat proiectul Virtuwell care îi va susține pe care care au nevoie de ajutor pentru problemele lor mintale.

„Dragi toți, cu emoție, entuziasm și bucurie pornesc acum prima mișcare de wellness, sănătate mintală și comportament etic din spațiu digital din România. @virtuwell.ro este o consecință necesară și utilă pentru umanitatea care trăiește în mediile digitale.Este my legacy și proiectul care pe mine m-a adus în punctul unde am vrut mereu să fiu: acela de a fi un influencer care aduce bine și plus valoare în viețile celor care mă urmăresc.

VirtuWell se lanseaza astăzi. Și tot astăzi începe o nouă eră digitală în România.Sunt Ana Morodan și cred, pot și vreau să creez o lume digitală mai bună”, a declarat Ana Morodan, pe Instagram.

Vedeta, criticată de internauți

Ana Morodan a fost foarte criticat de către internauți din cauza faptelor pe care le-a făcut și au judecat-o foarte multe persoane. Ea a fost nevoită să învețe să le gestioneze fără să se lase afectată.

„La mine pe canelele mele de social media nu e democrație, ori îmi spui că ești superbă, ori îți dau block. Mi se pare foarte pertinent ce spun acum, e ca și cum te-aș invita la mine acasă și mi-ai zice că vrei să-ți faci nevoile în mijlocul camerei. Din păcate sau din fericire trăim într-o lume democractică, cred că acești oameni care simt nevoia să arunce cu noroi în alți oameni au profilele lor de social media și îi invit cu cel mai mare drag pe profilele lor de social media să vorbească ce consideră ei de cuviință despre mine”, a mai spus Ana Morodan.