Bianca Drăgușanu a povestit cum a aflat că Gabi Bădălău o înșală: „Nu o dată, de mai multe ori!”

Bianca Drăgușanu a povestit că Gabi Bădălău, , a înșelat-o de mai multe ori, iar uneori chiar el a recunoscut acest lucru.

Drăgușanu, despre infidelitate

„Nu o dată, de mai multe ori (n.r. l-a prins pe Gabi Bădălău că o înșală)! Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse. Am trecut, la un moment dat, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a povestit Bianca Drăgușanu în podcastul lui Bursucu, potrivit

Drăgușanu: El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris. Din nou m-au luat nervii

Vedeta a mai susținut că au fost situații în care chiar el a recunoscut totul.

„Hai să-ți explic, există mai multe … Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb.

Adică… «Mai știi tu atunci când eram noi în parcare la Mariott și tu ai venit și ai zis arată-mi telefonul și eu am luat-o la fugă? Păi știi de ce-am luat-o la fugă?» Fix în momentul ăla îi scria aia cu care plecase, cu care fusese. Asta cum o numești? (…) El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii.

Eram noi într-un moment liniștit al nostru și mergeam spre munte în mașină și, na, două ore jumate trei, cât a durat drumul, povesteam chestii și-mi zice – «Aaaa, mai știi tu atunci când am luat-o eu la fugă prin parcare și…» Eu deja mă înverzisem la față, eram transformată. Zic: «Serios?» «Și mai știi tu când mi-ai cerut telefonul și mi-ai zis arată-mi cine-ți scrie iubire? Păi fix aia se-ntâmpla»”, a mai povestit Bianca Drăgușanu, potrivit CanCan.