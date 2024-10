Boala pe care a avut-o Vlăduța Lupău înainte de a rămâne însărcinată. „Nu prea te lasă să faci copii”

va deveni mama pentru a doua oară. Ea a mers la un concert unde și-a arătat burtica de gravidă, dar înainte de a rămâne însărcinată a avut câteva complicații destul de grave.

Boala de care a suferit cântăreața

a devenit mamă pentru prima oară în 2022, când a adus pe lume un băiețel, Iair, iar acum se pregătește să nască pentru a doua oară. Cu toate acestea, artista s-a confruntat cu probleme de sănătate înainte de a rămâne gravidă pentru a doua oară, conform

Ea a suferit o afecțiune care este din ce în cem ai des întâlnită la femei. În urmă cu câțiva ani, ea s-a operat la Timișoara pentru a putea rămâne însărcinată.

„M-am operat de endometrioză. Și, după ce m-am operat, la câteva luni, a venit natural. Deci, nu am făcut fertilizare in vitro. Medicii mi-au zis că endometrioza putea fi un impediment în a rămâne însărcinată. Asta e boala secolului la femei și nu prea te lasă să faci copii. Am avut ceva emoții, poți să o iei razna la ce vezi pe Internet. A fost prima mea operație. Am găsit la Timișoara un doctor bun. Eram în gradul doi al bolii. Era rezolvabilă treaba. Bebelușul nostru e o minune, e un dar. Poți să ai toți banii din lume și nu poți face un copil, sau nu poți să cumperi sănătate”, a spus Vlăduța Lupău.

Ce sex are al doilea copil al artistei

Cântăreața a anunțat chiar și sexul celui de-al doilea copil, fiind încântată că va avea încă un băiat.

„Vlăduța Lupău: Ca să nu mai fiți curioși oare ce îi, oare ce nu îi! Ce are mami în burtică, fetiță sau băiat?

Iair: Băiat!

Vlăduța Lupău: Să știți că atunci când am aflat această mare minune din viața noastră, l-am întrebat pe el așa, să vedem… oricât îi ziceam… fetiță, nici noi nu știam, dar el băiat, băiat, fără să-i zică nimeni și cred că a fost singurul care a avut dreptate. O să fiu mamă de băiat! Și cei care aveți fete, o să fiu soacră mare, da?”, a spus Vlăduța Lupău.