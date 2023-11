Larisa Iordache se simte epuizată și are nevoie de o pauză: „O să încerc să mă relaxez” / Cum se înțelege cu iubitul ei, Cristian Chiriță

Laria Iordache și-a anunțat retragerea din activitate în urmă cu doi ani, după ce la nivelul gleznei. În prezent, ea antrenează noile generații și are planuri pentru cei mici. Nu de mult, fosta gimnastă a menționat că are nevoie de o pauză, pentru că se simte epuizată.

Cât timp nu îi va mai antrena pe cei mici

Fosta gimnastă antrenează în prezent viitoarele generații și nu de mult a menționat că este suprasolicitată, motiv pentru care va merge în concediu alături de cei dragi. Ea promite că va reveni în forță maximă.

„O să am câteva zile de concediu. O să încerc să mă relaxez, pentru că sunt destul de obosită. Mi-am consumat destul de multă energie, atunci am nevoie de puțină pauză alături de cei dragi. Antrenamentele cu copiii merg foarte bine și mă încarcă de energie, chiar dacă celelalte lucruri mă epuizează. Am niște ore super productive, pentru că zâmbetul și fericirea copiilor nu se compară cu nimic altceva.

Progresăm pentru anul viitor. Vor avea competiții și sper din suflet să se bucure de ceea ce fac. Până la urmă, asta înseamnă sportul: să te bucuri, să faci cu plăcere și atunci vin rezultatele”, a spus Larisa Iordache.

Cum se înțelege cu iubitul său, Cristian Chiriță

Larisa Iordache trăiește o adevărată . De câteva luni bune, cei doi sunt împreună și plănuiesc lucruri mari împreună.

„Suntem foarte bine. Suntem foarte ok, nici nu știu ce pot să spun…Ne înțelegem. Nu ne certăm, dar avem discuții, pentru că încă ne cunoaștem. Cunoști omul toată viața, pentru că ne schimbăm și progresăm, dar mă bucur că noi creștem împreună și comunicăm foarte bine, iar asta ne ajută să ne fie bine.

Noi evoluăm împreună și cred că contează foarte mult acest aspect”, a spus Larisa Iordache pentru .