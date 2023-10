Povestea de dragoste dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță: De la prietenie la iubire

Larisa Iordache, fosta gimnastă de performanță în vârstă de 27 de ani, a dezvăluit cum a început povestea sa de dragoste cu Cristian Chiriță, fostul iubit al campioanei la tenis de masă, Bernadette Szocs.

Cum a început povestea de dragoste dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță

Larisa Iordache a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la postul de televiziune Antena Stars, despre modul în care a început relația sa cu Cristian Chiriță. Prima lor întâlnire a fost marcată de prietenie, iar Iordache a fost cea care a făcut primul pas.

Iordache a explicat că inițial nu era pregătită pentru o relație, dar Cristian Chiriță a fost înțelegător. El i-a oferit spațiul de care avea nevoie și nu a presat-o. Această atitudine a făcut-o să se îndrăgostească treptat. Nu au încercat să ascundă relația lor, ci au preferat să vadă cum evoluează în timp, cum se potrivesc unul altuia și să fie siguri de alegerile lor. Au petrecut aproximativ o lună și jumătate pentru a se cunoaște mai bine.

„A fost super friendly (n.r. prima întâlnire), pentru că am fost eu să îi duc un croissant cu migdale. Într-adevăr, el mi-a scris primul, dar eu am făcut primul pas să ne vedem, pentru că eu am luat-o ca și o prietenie, desigur. Nu eram eu în momentul în care voiam să am o relație. El a înțeles acest lucru și m-a făcut să îmi placă de el, să mă îndrăgostesc de el, pentru că mi-a oferit spațiul necesar de care aveam nevoie. Nu m-a presat absolut deloc și a fost el însuși și asta mi-a plăcut cel mai mult”, a detaliat Larisa Iordache, potrivit .

Larisa Iordache, o carieră de succes în gimnastică

Larisa Iordache este una dintre cele mai titrate gimnaste din România și din lume. Are în palmares numeroase medalii câștigate în marile competiții internaționale. Larisa Iordache a participat la Olimpiada de la Tokyo din 2021. În urma unei accidentări, sportiva nu a mai putut concura în finala de la bârnă. Retrasă din activitatea competițională, Larisa Iordache este în prezent antrenoare.

Larisa Iordache a fost implicată în show-ul ”America Express”, de la Antena 1, unde a făcut echipă cu fosta ei colegă și buna sa prietenă Diana Bulimar. Fosta gimnastă a primit și o propunere de a participa la show-ul ”Survivor”, filmat în Republica Dominicană și transmis de postul de televiziune Pro TV, însă a refuzat-o.