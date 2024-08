Care a fost cel mai greu moment din viața lui Nicu Covaci: „Am plătit prețuri uriașe”

, a avut parte de momente de-a dreptul grele în 1992, când mama lui a fost victima unei crime absolut înfiorătoare.

Mama acestuia, Tamara Stoian, a fost ucisă de doi bărbați, Sandor Calor și Ruszi Zoltan, care au înjunghiat-o de 25 de ori, iar apoi au dat foc casei.

Mama lui Nicu Covaci a fost ucisă

După incident, cei doi ucigași au fost liberi pentru șase ani. În 1998, Sandor Calor și Ruszi Zoltan au fost arestați sub acuzația de omor grav și distrugere prin incendiere. Cel dintâi menționat a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar cel de-al doilea a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Acele momente au fost de-a dreptul cumplite pentru Nicu Covaci.

„Am plătit preţuri uriaşe, dar cel mai mare preţ l-a plătit maică-mea, care a fost tăiată în bucăţi şi i s-a dat foc. Mi-a spus căpitanul Poliţiei.

A doua zi după înmormântare, am scos-o din mormânt, am ars-o şi o am acasă, în Spania, într-un vas de argint. Îi spun în fiecare zi”, a povestit artistul, în 2017, potrivit .

Nicu Covaci a murit la 77 de ani

Liderul trupei Phoneix, .

„De azi ne-aşteaptă, Dincolo, Cel Ce Ne-a Dat Nume. Prin TOT ce ne-a lăsat Moştenire,Nicu Covaci este, de azi, Pururi, NEMURITOR”, au scris membrii trupei pe pagina de Facebook Phoenix Transsylvania.

În martie anul acesta, Nicu Covaci a fost operat pe creier la Spitalul Județean din Timișoara.