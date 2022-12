Carmen Brumă a dezvăluit ce trebuie să facă femeile ca să nu se mai îngrașe de Crăciun: „Aici avem o problemă, mare!”

Carmen Brumă este una dintre vedetele care are un stil de viață sănătos. Face sport constant în sală sau în aer liber, are grijă la alimentație, iar rezultatele muncii sale sunt vizibile cu ochiul liber. Vedeta a venit cu câteva recomandări pentru reprezentantele sexului frumos. Celebra antrenoare a dezvăluit ce trebuie să facă româncele ca să nu să se trezească cu niște kilograme în plus.

Carmen Brumă, sfaturi de milioane

„Poți să te apuci de acum, de dinainte de Crăciun și să ai un fel de restricție calorică, adică să mănânci mai puțin până la Crăciun și eventualul surplus să vină pe acest teren deficitar.

Chiar dacă mai pui acolo un kilogram, cu ce ai dat jos până la Crăciun să se completeze și când tragi linie și faci bilanțul să nu fie o mare problemă.

Și la Crăciun, care durează trei zile, atenție mare!, Crăciunul durează trei zile doar, da?! Crăciunul nu durează de pe 25 decembrie până pe 7 ianuarie, de Sfântul Ion, da? Aici avem o problemă, mare! (…)

Vezi această postare pe Instagram

Mănânci prima masă a zilei la ora de prânz! Și cam asta ar fi toată ziua! Două – trei pahare de alcool, nu mai mult! La fiecare pahar de alcool, bei 200 de ml de apă ca să eviți deshidratarea!

Mănânci din fiecare preparat din care poftești și care îngrașă, mă refer aici la șorici, tobă, jumări, cozonac, salată de boeuf, o singură dată pe zi!”, a explicat Carmen Brumă pentru

Vezi această postare pe Instagram

Celebra antrenoare se iubește cu Mircea Badea

La începutul anilor 2000 s-au cuplat Carmen Brumă și Mircea Badea, pe vremea când prezentatorul TV realiza emisiunea „Noaptea Târziu”. De atunci au rămas împreună și au făcut și un copil, acum în vârstă de 7 ani.

Relația dintre Carmen Brumă și Mircea Badea nu a fost comentată prea mult de către cei doi, însă fosta dansatoare a lăsat de înțeles de-a lungul timpului că toate aspectele funcționează fix cum trebuie. În ciuda acestui fapt, nu are de gând să meargă prea curând la starea civilă sau în fața altarului, alături de realizatorul „În gura presei”.