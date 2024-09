Carmen Grebenișan vrea să meargă în SUA la iubitul ei. Influencerița ar avea probleme în relație

au divorțat după 3 ani de căsnicie, iar ea și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat care locuiește în SUA.

Relația dintre ea și fostul soț devenise de prietenie

Carmen Grebenișan a simțit funcționează și a decis să îi pună capăt. Fanii săi au rămas uluiți de cât de repede s-au despărțit cei doi, conform

„Sunt foarte bine. Nu am fost rău, nu am avut un moment în care să sufăr acum. S-a terminat de mult, dar până iau o decizie mie îmi ia mai mult timp. Lumea vede doar finalul. Relația nu mai funcționa în termenii în care trebuie să funcționeze o relație între soț și soție. Funcționa în termeni de prietenie”, a spus Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan ar vrea să se mute în SUA

Influencerița a întâlnit din nou fericirea și iubirea, dar în brațele altui bărbat din SUA. Cristian este noul ei iubit. Carmen deja se gândește că s-ar putea muta cu el peste Ocean pentru că nu crede că o relație de la distanță poate să funcționeze.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată. Nu cred că rezista o relație la distanță. Nu știu cum rezista la unii, dar nu cred că ar rezista la mine. O sa iau în considerare posibilitatea de a jongla cu continentele.

El lucrează în America, dar eu sunt atât de flexibilă cu ceea ce fac încât cred că pot să o fac de oriunde. Sunt deschisă la aventuri, la lucruri noi. Nu cred că vrea nimeni să se mute de tot undeva. Se poate orice dacă vrei. E greu, dar nu imposibil. Am impresia că ne cunoaștem de mai demult. E o înțelegere între noi mai departe de cuvinte, la nivel energetic”, a mai povestit influencerița.