S-a aflat motivul divorțului dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Ce se întâmplă cu apartamentul pe care îl dețineau

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat după trei ani de la cununia civilă, deși cei doi trăiau o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta TV a mărturisit recent care a fost motivul divorțului și ce vor face cei doi foști soți cu apartamentul pe care îl dețineau.

Au trecut câteva luni bune de la separarea celor doi

a dezvăluit că principalul motiv pentru care a divorțat de Alex Militaru a fost incompatibilitatea. Vedeta a dat de înțeles că și-a idealizat soțul și a ajuns la concluzia că nu împărtășeau aceleași valori, de aceea varianta cea mai bună a fost de a o lua pe drumuri separate.

Blondina a povestit că are nevoie lângă ea de un bărbat care să ofere la fel de mult ca ea și cu care să facă echipă, potrivit

„Din păcate, nu am simțit că văd aceste valori lângă mine, valori fără de care eu nu pot să-mi văd prezentul sau să-mi creez viitorul. Scopul meu este să am lângă mine o persoană cu care să simt că sunt în aceeași echipă și că tragem în egală măsură în aceeași direcție. Este destul de obositor atunci când această situație devine unilaterală. Cred că uneori este important să luăm oamenii exact așa cum sunt ei, așa cum se prezintă, fără să încercăm să ne facem anumite fantezii despre potențialul acestora. Alegem oameni, nu proiecte. Nu este datoria noastră să-i schimbăm pe cei de lângă noi, iar viața noastră trebuie să fie mai ușoară, nu mai obositoare, cu persoana potrivită. Cel puțin asta am învățat eu din ultima relație”, a spus Carmen pe contul său de Instagram.

Recent, Carmen a fost surprinsă de paparazzi alături de un bărbat, de care părea foarte îndrăgostită.

Ce se va întâmpla cu apartamentul pe care îl dețineau

Inițial, și-a dorit să vândă apartamentul în care ea și fostul soț au locuit, însă Alex nu a fost de acord așa că vedeta s-a văzut nevoită să se mute în altă locuință.

„Mie mi s-ar fi părut corect să-l vindem, nu să rămân eu în el, pentru că este o investiție comună la care am lucrat o lungă perioadă de timp și am investit timp, energie și desigur, o bună investiție financiară. Din păcate, această opțiune nu a fost bine primită atunci când am propus-o, așa că nu am avut încotro decât să-mi caut altă locuință. Acesta este motivul pentru care nu am rămas acolo”, a dezvăluit Carmen Grebenișan, pe pagina personală de Instagram.