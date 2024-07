Carmen Tănase a fost îndrăgostită de un celebru actor american. Despre cine este vorba: „Să se descurce singur băiatu’”

Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute, talentate și , a dezvăluit că a fost îndrăgostită de un celebru actor american pe care l-a întâlnit la un eveniment. De-a lungul timpului, actrița s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor sale în serialele românești și este cunoscută în special pentru „Flăcărica”, rolul pe care l-a interpretat în „Inimă de țigan”.

Cine este celebrul actor american de care Carmen Tănase a fost îndrăgostită

Nu de mult, Carmen Tănase a dezvăluit că a fost îndrăgostită de un celebru actor american cu care s-a întâlnit la un eveniment la Londra, însă acesta nu ar fi avut ochi pentru ea, motiv pentru care acum nu o mai interesează absolut deloc de el.

„Dacă nu e Al Pacino… și nu e, gata, a pierdut trenul! Pentru că a fost neatent și nu se poate să fii neatent când sunt eu pe acolo. Drept pentru care să rămână cu buza umflată. Mie îmi place în continuare, dar cu mine a terminat-o! Acum, să se descurce singur băiatu”, a spus Carmen Tănase, potrivit .

„Mă mai îmbrăcă Cera Mihăilescu când mă duc și eu undeva. De exemplu, pentru Pacino m-a îmbrăcat Cera. Toată lumea s-a uitat la mine, că eram cea mai drăguță. Moșul ăla nu s-a uitat. Geană eram pe el. El se uita către mine, dar cred că nu vedea nimic”, a adăugat ea.

Carmen Tănase, despre cum a descoperit că a avut o tumoare pe măduvă

Chiar dacă actrița este întotdeauna cu zâmbetul pe buze, plină de viață și un izvor de inspirație, uneori . După ce a mers să își facă un RMN la coloana vertebrală pentru că avea niște dureri obișnuite, Carmen Tănase a aflat că are o tumoare la măduvă.

„Având o perioadă liberă, am zis: ia să mă duc să-mi fac eu o radiografie aici la coloană, că am scolioză din copilărie și mă durea și un picior, să văd cum mai stăm. Nu era radiografie, era RMN. Din greșeală, doamna doctor a mărit un pic câmpul și s-a văzut mai sus. După o oră, cât am stat acolo, mi-a zis că trebuie să mai stau 20 de minute. Și apoi a început așa o vânzoleală pe acolo, mi-am dat seama că se întâmplă ceva… Și mi s-a spus că trebuie să mă operez urgent!

Pe mine mă durea piciorul, dar eu aveam ceva cervical: o tumoră pe măduvă. Mie nu mi-a dat niciun semnal, a fost descoperită dintr-o întâmplare, trimisă de Dumnezeu, de cine mi-a trimis-o și încăpățânarea tot de Dumnezeu. Am întrebat ce se putea întâmpla. Să paralizez de la gât în jos, se rupea măduva, la modul ăsta. M-a iubit Dumnezeu”, a spus Carmen Tănase.