Carmen Tănase a avut tumoare pe măduvă. Cum a descoperit boala? „M-a iubit Dumnezeu”

este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Ea este mereu cu zâmbetul pe buze, plină de viața, doar că a aflat că are o boală severă care ar putea avea consecințe grave în cazul în care nu este tratată.

Cum a aflat de boală?

a mers să își facă un RMN la coloana vertebrală pentru că avea niște dureri obișnuite, doar că atunci a aflat că are o tumoare la măduvă. Medicii au sfătuit-o să se opereze, în caz contrar ar putea paraliza de la gât în jos, conform

Actrița a urmat sfaturile medicilor, a fost operată și a trecut peste acest obstacol din viața ei care ar fi putut avea consecințe grave.

„M-a iubit Dumnezeu”

Ea spune că Dumnezeu a ajutat-o și că o iubește pentru că a descoperit boala la timp până să se agraveze și a putut fi eliminată.

„Având o perioadă liberă, am zis: ia să mă duc să-mi fac eu o radiografie aici la coloană, că am scolioză din copilărie și mă durea și un picior, să văd cum mai stăm. Nu era radiografie, era RMN. Din greșeală, doamna doctor a mărit un pic câmpul și s-a văzut mai sus. După o oră, cât am stat acolo, mi-a zis că trebuie să mai stau 20 de minute. Și apoi a început așa o vânzoleală pe acolo, mi-am dat seama că se întâmplă ceva… Și mi s-a spus că trebuie să mă operez urgent!

Pe mine mă durea piciorul, dar eu aveam ceva cervical: o tumoră pe măduvă. Mie nu mi-a dat niciun semnal, a fost descoperită dintr-o întâmplare, trimisă de Dumnezeu, de cine mi-a trimis-o și încăpățânarea tot de Dumnezeu. Am întrebat ce se putea întâmpla. Să paralizez de la gât în jos, se rupea măduva, la modul ăsta. M-a iubit Dumnezeu”, a spus Carmen Tănase.