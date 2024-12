Cât cere Andreea Bălan pentru o oră de cântare. „Nu cred că suntem plătiți greșit”

este o cântăreață de success, cu o carieră îndelungă în industria muzicii din România, cunoscută și pentru concertele din toată țara. Cu toate acestea, prețul pe care îl cere pentru o oră de cântare nu este deloc mic.

participă la multe concerte și evenimente și a vorbit, de curând, despre prețul pe care îl cere pentru o oră de cântare. Ea spune că tariful este sub nivelul pieței și l-a stabilit strategic, informează

Cântăreața spune că ea crede că toți artiștii sunt plătiți în mod corespunzător dacă ar trebui să ne raportăm la salariile din România. Ea a spus că un spectacol de o oră făcut de ea pornește de la 2.000 de euro și poate ajunge până la 5.000 de euro. Cântăreața a mărturisit că artiștii din străinătate câștigă mai bine, dar asta se datorează nivelului de trai care este mai ridicat decât la noi.

„Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel. Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema”, a spus Andreea Bălan.

„Eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme, să zică „wow, dar ce show mi-a dat fata asta, nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare.’ Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte și ani și ani de zile am fost numărul 1 la vânzări pe concerte”, dezvăluia Andreea Bălan, într-un podcast pe YouTube.