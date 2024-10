Motivul pentru care Alexia Eram și Mario Fresh s-ar fi despărțit. Ipoteza uimitoare care a apărut tocmai acum

Vestea că Eram și Mario Fresh au pus punct relației i-a luat prin surprindere pe toți. Cei doi au pus punct relației după 8 ani.

Cei doi nu au spus motivul pentru care au luat această decizie, însă, pe internet au început să apară tot felul de zvonuri, cum că motivul real al separării ar fi fost, de fapt, o presupusă infidelitate din partea artistului.

Mario Fresh a fost cel care a anunțat oficial despărțirea de Alexia, pentru a pune punct speculațiilor.

El a insistat că relația lor a fost bazată pe respect și iubire reciprocă, fără conflicte sau tensiuni. Totuși, artistul nu a oferit detalii suplimentare despre motivele despărțirii, lăsând loc de interpretări și speculații.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.

Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă.”, a scris Mario Fresh pe Instagram.

Ce comentariu a lăsat o tânără pe TikTok

Un comentariu publicat pe TikTok a pus paie pe foc, sugerând că Mario Fresh i-ar fi fost infidel fiicei Andreei Esca, iar toată lumea ar fi știut acest lucru.

Cu toate că informația nu a fost confirmată, acest zvon a alimentat și mai mult curiozitatea fanilor și a ridicat numeroase semne de întrebare. Oare acesta să fi fost adevăratul motiv pentru care cei doi s-au despărțit?

„Toată România știe că Mario o înșela pe Alexia la greu, bravo ei până la urmă, orice femeie are dreptul la fericire”, a scris o internaută pe TikTok, potrivit .

Cu toate acestea, Alexia nu a comentat niciun zvon, nici cu privire la despărțire, nici la o eventualitate infidelitate.

Alexia, fotografiată alături de un alt tânăr misterios

Însă, ea pare să-și fi găsit deja liniștea după această despărțire. Recent, a avut o scurtă escapadă la Paris, iar zilele trecute a fost fotografiată alături de un alt băiat, un misterios, despre care surse apropiate susțin că ar fi un vechi amic al cuplului.

De asemenea, Alexia Eram a anunțat că este gata să pornească pe un drum nou și și-a lansat propriul brand de haine.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.