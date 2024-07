Cât costă tabloul desenat de Zanni, câștigătorul Survivor All Stars. Fanii l-au felicitat pentru talentul pe care l-a ținut ascuns până acum

Pe lângă muzică este talentat și la desen, iar acest lucru l-a demostrat recent, după ce a postat un videoclip cu care și-a surprins fanii pe rețelele sociale.

Zanni cere 350 de euro pentru tablou

Trapperul a câștigat două sezoane Survivor, de unde a câștigat o sumă frumoasă de bani. Acesta și-a cumpărat o casă și își dorește să își deschidă o afacere, pentru a avea câștiguri bune în viitor, potrivit

Zanni a postat pe rețelele sociale un videoclip cu el în timp ce desena un tablou. Prețul tabloului desenat de el este de 350 de euro, iar fanii l-au felicitat pentru ambiția lui.

„Vărul nostru preferat se pricepe la toate. Foarte mișto desenul!”, „Talent, nu glumă. Există ceva oare la ce să nu te pricepi tu, Zannidache?”, „Doamne ferește, dar câte calități/talente mai poți avea???”, „Există ceva la care să nu te pricepi?”, sunt câteva comentarii lăsate de fani.

Cine este mama biologică a trapperului

a crescut la orfelinat, unde a trăit momente grele. Invitat în podcastul lui Bursucu, Zanni a deschis subiectul despre mama sa biologică pentru prima oară.

De asemenea, a menționat câteva lucruri despre tatăl său, pe care nu l-a întâlnit niciodată.

„Adevărul (n.r. – că mama lui l-a părăsit) l-am aflat cu mult timp înainte. Mă întreba toată lumea și era prea mult să le zic. Pe mama mea am văzut-o de 2-3 ori în viață. Pe tatăl meu nu l-am văzut niciodată și nu știu dacă el știe ceva despre existența mea. Nici nu am vrut să sap să aflu, pentru că mama mea are probleme. Îmi e și ciudat să-i zic mama. Mama mea este mama Teo (n.r. – asistenta maternală). Mama mea biologică are probleme. (…) Pe ea o cheamă Venus. Suntem din Grecia. Eu sunt Zannidache, iar ea, Venus”, a declarat Zanni pe YouTube.