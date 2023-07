Cătălin Botezatu, asaltat de fane. Designerul a cerut ajutorul autorităților: „Au venit acasă, la atelier, la restaurante, peste tot”

Deși în prezent este un bărbat singur, designerul nu a simțit niciodată lipsa de admiratoare. Acesta recunoaște că a avut multe fane entuziaste, dar unele dintre ele au depășit limita comportamentului adecvat, forțându-l să solicite ajutorul autorităților pentru a se proteja de atenția excesivă.

Cătălin Botezatu, hărțuit de fane

„Multe, enorm de multe, de la fane normale și educate, până la fane și femei nebune, măritate, obsedate sexual și multe altele. (n.r. îi dau mesaje) Sunt unele pe care le-am dat afară din anumite locații publice cu poliția. Asta nu pot să fac, îl cunoaște o lume întreagă, dar le-am blocat. (n.r. numărul de telefon) Au venit acasă, la atelier, la restaurante, peste tot.

Asta este, îți asumi! Eu sunt onorat că am fane, dar nu sunt onorat de femeile și de fanele nebune, care nu au o limită. Fac orice crezând că pot intra în grațiile mele sau în patul meu, ca să o spunem pe românește, ceea ce e foarte greu. Mă respect și sunt foarte selectiv, asta e tot ce pot să spun despre mine”, a declarat designerul, potrivit .

Cea mai scumpă vacanță a designerului a fost în America de Sud

Cu toate că este mereu ocupat și nu se bucură de prea mult timp liber, celebrul designer își face deseori o concesie și își alocă timp pentru a se bucura de o vacanță exotică în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Aceste escapade îi permit să-și reîncarce bateriile și să se bucure de momente unice petrecute alături de prietenii săi.

Cu mulți ani în urmă, un creator de modă a decis să pornească în aventura vieții sale în America de Sud. Deși destinația era cunoscută pentru a fi una costisitoare, designerul a reușit să depășească toate așteptările atunci când a dezvăluit suma de bani pe care a cheltuit-o în această călătorie.

„Cred că am fost acum vreo 7-8 ani, am fost plecat o lună și ceva în America de Sud. Cred că sunt mai mult, cred că 10 ani. Am mers până în Brazilia, Argentina, Țara de Foc, Patagonia, în Insula Paștelui, erau prețurile mai mici atunci. Cred că acum s-ar fi ridicat la peste 100 și ceva de mii de euro această vacanță. Am fost cu mai mulți prieteni”, a declarat Cătălin Botezatu.