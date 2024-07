Ce dietă urmează Loredana Groza pentru avea o siluetă de invidiat. La ce aliment a renunțat artista

este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta a împărtășit recent ce dietă urmează în fiecare zi pentru a se menține în formă și a avea un stil de viață sănătos.

La ce produse a renunțat artista

Loredana Groza a împărtășit detalii despre dieta ei zilnică, inclusiv la ce alimente a renunțat. Artista acordă o mare atenție în privința alimentației și încearcă pe cât posibil să urmeze un stil de viață sănătos. Loredana Groza include în meniul zilnic legume proaspete, fructe de sezon și proteine slabe, potrivit

Aceasta a eliminat din viața asta carbohidrații rafinați și zahărul în exces și le-a înlocuit cu produse nutritive și sănătoase. Vedeta a renunțat la alimentele fast-food, ladulciuri, la produsele de patiserie și nu consumă cofeină.

În cadrul unui interviu, Loredana Groza dezvăluit că ai exclus din alimentație orice produs care conține gluten. „Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru”, spunea vedeta pentru Unica, acum un an.

Cum arată meniul artistei

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a spus

La micul dejun artista optează pentru un iaurt însoțit de fructe proaspete sau uscate. La prânz, vedeta alege pește sau carne slabă, precum puiul sau curcanul, alături de o salată plină de legume proaspete. Când vine vorba de desert, vedeta alege să consume fructe.