Ce face Adrian Nartea fără excepție, înaintea fiecărui eveniment: „Am obligația față de mine...”

După interpretarea sa din serialul „Vlad”, actorul a câștigat o mare popularitate și apreciere în România. La vârsta de 42 de ani, el acordă o importanță deosebită fizicului său, iar sportul este o componentă indispensabilă a rutinei sale zilnice. Fiind un bărbat perfectionist, el depune eforturi susținute pentru a-și menține imaginea impecabilă.

Adrian Nartea jonglează cu stilurile vestimentare

și două fetițe adorabile care îi umplu inima de mândrie în fiecare zi. Nu doar în plan profesional îi merge de minune, ci și în viața personală, Adrian se poate considera un bărbat norocos.

Adrian este considerat unul dintre cei mai râvniți actori din țară și acest lucru nu este surprinzător deloc. El acordă o importanță deosebită imaginii sale, dar în același timp recunoaște că are o anumită obligație înainte de fiecare eveniment.

„Nu sunt chiar țiplă tot timpul, dar depinde de eveniment. În viața de zi cu zi, mă îmbrac cu tricouri și jeans. Dacă este mai elegant, este bine, dar dacă este sport, este și mai bine. De încălțat, mă încalț mai rar în pantofi, mai des în adidași sport… Sport elegant, sport normal.”

Adrian Nartea, un exemplu de disciplină și dedicare în menținerea aspectului fizic perfect

„Oricum, fiind în aceste reflectoare tot timpul, am obligația față de mine, să nu îmi fie foarte rușine când mă văd la televizor. Aplicând acest mecanism, astăzi, spre exemplu, mi-am recuperat bicicleta de la reparat, am avut 40 de minute și m-am dus la sală. Am zis că nu pot să stau 40 de minute să mă bibilesc pentru eveniment și să nu mă duc la sală. M-am dus și am băgat un antrenament rapid”, a declarat Adrian Nartea pentru .

pentru aspectul său impecabil, chiar și la vârsta de 42 de ani. Datorită experienței sale în domeniul modelingului, înfățișarea sa a avut întotdeauna o importanță deosebită și el a depus eforturi susținute pentru a o menține în formă. Deoarece se află mereu în centrul atenției și sub lumina reflectoarelor, Adrian este extrem de ambițios și își propune să se autodepășească în mod constant. El este conștient că întotdeauna există loc pentru îmbunătățiri și se străduiește să se dezvolte în continuare.

„Contează și geneticul , contează și sportul și stilul de viață, mănânc corect. Copiii, clar, mă țin în voie, invariabil”, ne-a mai spus actorul din serialul „Vlad”.