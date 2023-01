Adrian Nartea, despre secretele unei familii fericite: „Știe ce are acasă, că practic toate lucrurile vin cu această faimă”

Adrian Nartea, devenit faimos după ce a fost protagonist în serialul „Vlad”, a bifat de atunci mai multe reușite, atât pe plan profesional, cât și personal.

A devenit din nou tată de fată și nu e deloc trist că este „minoritar în familie, s-a apucat de cursuri de regie, joacă într-o piesă de teatru și spune că i-ar plăcea să ajungă iar la Hollywood.

Adrian Nartea, secretul unei căsnicii de durată

Legat de secretul unei familii reușite, Adrian Nartea a spus că: „Nu este un secret. Cumva, este nevoia asta de a afla o rețetă, dar nu poți să zici că e o rețetă. Adică, în momentul în care îți este foame de pește… te străduiești să iei pește. În momentul în care ți-e poftă de un desert, e același lucru. Eu am un principiu pe care l-am dobândit după experiențele mele de viață, ca să spun așa, în care tu te prioritizezi pe tine înaintea tuturor. Pentru că, în , ceilalți sunt bine. În momentul în care tu nu ești bine, să comunici lucrul ăsta. Pentru că, dacă nu ești bine și dacă comunici lucrul ăsta, e clar că te prioritizezi.

De exemplu, când te duci în avion și ți se face instructajul acela, ți se spune că, în caz de urgență, „nu îi pui copilului masca și apoi ți-o pui ție. Îți pui masca ție și abia apoi copilului, pentru că tu trebuie să fii pilonul pe care se bazează familia. La fel și la salvamari. În momentul în care salvezi o victimă, te protejezi tu cu victima, ca să poți să ajungi la mal. Altfel, e complicat.

Adică, sacrificiul acesta suprem pe care noi l-am învățat, într-un fel forțat, de la părinții noștri, este mai dăunător decât ar trebui să fie. Pentru că o mamă, din punctul meu de vedere, este evident că își iubește necondiționat copiii. Dar dacă ea nu este bine, le va imprima acelor copilași foarte multe lucruri. Așadar, este normal să se prioritizeze. Și atunci, instant, va veni iubirea de copil, și va veni cu zâmbet, nu cu frustrare. Asta încerc și eu să propovăduiesc, cu ghilimelele de rigoare.

Dar ca secret nu pot să spun, că de comunicat comunicăm, de înțeles ne înțelegem… Mai ales că ea înțelege faptul că eu sunt persoană publică și sunt expus din toate părțile. Depinde de situație și de foarte multe lucruri. Dacă ar sta să citească toate mesajele din spam, spre exemplu, și s-ar lua după acelea, îți dai seama ce-ar ieși! Dar știe ce are acasă, că practic toate lucrurile vin cu această faimă, iar atunci e un avantaj la mine, ea înțelege asta. Și așa putem să trecem peste și să ne înțelegem foarte bine având toate acestea ca background.

Cred că e o chestiune de maturitate cumva, la amândoi. Adică, dacă îți asumi partea ta de vină în orice, îți asumi și partea ta de adevăr în orice. Dar odată ce ai pornit pe drumul acesta, că ai o parte din vină, atunci lucrurile sunt, deja, pe jumătate mai bine. Nu pot să zic că e un secret”, a spus Adrian Nartea potrivit !.

Adrian Nartea are o familie fericită

Întrebat care a fost cel mai frumos cadou pe care i l-a oferit soției, artistul a răspuns:

„Nu știu. Alina trebuie să spună. Nu-mi dau seama acum. Aș spune mașina, dar am cumpărat-o după ce am vândut-o pe cea veche, i-am luat una nouă, electrică. Nu e cadou, practic e o necesitate. Multe lucruri i-am dăruit, dar nu-mi vin acum în minte. Uite, am fost la Domeniul Manasia, la un eveniment, și am furat trei buchete de flori, unul mare, unul mai mic și unul mic. Toate trei erau fericite. Au făcut niște ochișori…”

În ceea ce privește copiii, Adrian Nartea a spus că . „Nu cred. E un bărbat în toată casa pentru patru fete. E Alina, e Mara, e Petra și e… cățelușa Millie. Deci, eu zic că tot timpul doamnele ajută”.