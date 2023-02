Motivul pentru care Adrian Nartea refuză proiectele care l-ar ține departe de familie: „Se întâmplă o dată în viață”. Actorul din „Vlad” a luat o decizie importantă

Adrian Nartea, în vârstă de 41 de ani, este căsătorit cu Alina Fericeac și au împreună două fetițe.

Actorul din serialul „Vlad” își dorește să petreacă fiecare clipă liberă alături de Mara și Petra, astfel că a refuzat proiectele care l-ar ține departe de casă.

Adrian Nartea vrea să stea cât mai mult alături de fiicele lui

Actorul Adi Nartea consideră că este foarte important ca el să le fie alături și să le observe în aceste momente, în care cresc și descoperă lumea:

„Paradoxal, după ce s-a încheiat «Vlad» am fost mai liber, am stat mai mult acasă. Am avut mai multe de făcut, dar o zi aveam treabă, o zi stăteam acasă. Când filmam pentru Vlad plecam la 5 dimineața, mă întorceam la 7-8 seara. Dacă lucram peste program, mă întorceam la 12 noaptea, a doua zi, de la 5 dimineața.

Am avut când îmi vedeam fetele pentru că veneau ele pe platou, în vizită. Acum, în schimb, poate că sunt plecat o zi sau două, dar după o zi sau două sunt acasă. Încerc să le combin pentru că, sincer, îmi place foarte mult să le văd pe cele mici cum cresc.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care nu am acceptat proiecte departe de casă. Eu vreau să stau lângă fetițele mele, una are 2 ani, cealaltă – 7 ani. Se întâmplă o dată în viață să le vezi cum cresc, cum te pupă, cum te iubesc”, a declarat Adi Nartea, potrvit .

Adrian Nartea spune că este greu să își ia familia cu el

Despre posibilitatea de a își lua familia cu el, Adrian Nartea a explicat că acest lucru ar fi greu.

„Este greu să le iau cu mine, iar până acum ofertele nu au fost la pachet, . Și atunci am zis că mai bine stau acasă. Când o să crească puțin mai mari, o să putem să facem de toate de genul acesta”, a mai adăugat Nartea.